Scontri di u Celu Stellatu in Sermanu : le programme de fin d’été

Ce charmant village, niché entre Corte et Moriani, appartient à la piève du Boziu et depuis 2009, Sermanu constitue le chef-lieu du canton de Bustanico. Tous les ans des animations ont lieu pour animer la région.



Mardi 16 Août

18 heures

" Hierophania Memories " - Vernissage de l’exposition photo de Rita

Scaglia. Paysages totem entre ciel et terre. Photographie et pierre.





Mercredi 17 Août

La Nuit des étoiles

21 heures

Conférence en vidéo projection sur la nouvelle vision du système solaire, des étoiles, de la voie lactée et de leur destin, des objets de notre galaxie et de l'univers en général, des exoplanètes aux trous noirs. En interaction avec le public. Par Corse Constellation, Alexandre Germani.





Jeudi 18 Août

17h30

Itinéraire sacré de Sermanu. Visite guidée des chapelles par Gabriel de Jager-Ottaviani, guide conférencier, spécialiste du Boziu. Départ de l'église de l'Annunziata.

21h00 : La nuit des étoiles.







Samedi 27 Août

21 heures

« Poésie du Sud » avec Ceccè Ferrara, Ceccè Lanfranchi, Saveriu Valentini, Marie-Michelle Leandri et Alain Sauvan présentent leur livre « Brandali » (Ed. Fabulla). Avec lectures et dédicaces.





Dimanche 28 Août

21 heures

Concert de Maì Pesce.

En première partie : extrait de « L’interru ». Comédie en langue corse de

Marie-Luce Calligari.