Santa Reparata di Moriani : un incendie détruit deux étages d’une habitation, une famille incommodée

Un feu d’habitation s’est déclaré vers 2h du matin dans la nuit du 11 au 12 novembre à Santa Reparata di Moriani, au hameau de Penti, détruisant les deux premiers niveaux d’un bâtiment traditionnel et endommageant le troisième étage, occupé par une famille.



Les pompiers des casernes de Cervione et Lucciana ont rapidement été dépêchés sur les lieux avec des moyens importants, comprenant deux véhicules incendie, un véhicule de secours aux victimes , un véhicule infirmier, et un véhicule de commandement. L’intervention a permis de contenir les flammes et d’évacuer les trois occupants, un couple et leur enfant, qui ont été légèrement incommodés par les fumées et transportés au centre hospitalier de Bastia pour observation.



Les causes de l’incendie restent pour l’instant inconnues.