Sanguinaires : soudain un bruit sourd et une atmosphère irrespirable

Mercredi soir la route des Sanguinaires, à la hauteur de la station d'épuration et le cimetière, avait presque retrouvé son aspect habituel.

Seule la présence de plusieurs véhicules de secours à la hauteur de la station indiquait qu'il s'était produit quelque chose à cet endroit ce mercredi.



Et pas n'importe quoi.

Sur le coup de midi en effet d'importants moyens de secours ont convergé vers le secteur. Et odre de confinement était donné dans un rayon de plusieurs centaines autour de la station d'épuration tout autour de laquelle un périmètre de sécurité a établi.





Selon les premiers éléments de l'enquête c'est un mélange chimique entre du chlore et de la javel qui serait à l'origine de l'incident qui a incommodé de la façon que l'on sait les huit personnes qui s'activaient sur le site en fin de matinée.

"Elles ont entendu un bruit sourd - dû à une surpression dans une canalisation ? - puis un nuage de gaz a envahi la station" racontait-on sur place.

C'est ce qui a conduit les huit personnes à être hospitalisées : muqueuses irritées, nez qui piquait, démangeaisons elles présentaient toutes les symptômes d'une exposition excessive au chlore. Mercredi soir seules une d'entre elles était toujours hospitalisée mais plus en guise de précaution qu'en raison de son état.





Comment et pourquoi une telle réaction a t-elle pu se produire ?

C'est la question à laquelle les experts qui sont, déjà, sur place devront tenter de répondre.

Mais l'urgence en ce mercredi soir, après la chaude alerte connue par le quartier durant toute la journée par le quartier, consistait à débarrasser le bac de rétention de la station du chlore qui s'y est déversé.

Une opération de pompage a débuté dans l'après-midi.

Dans le même temps le périmètre de confinement était réduit.

Seul un espace de sécurité a été maintenu autour de la structure afin de permettre aux techniciens de Kyrnolia, aux services de secours et aux experts d'assainir le bac de rétention de la station qui privée d'électricité mercredi soir était à l'arrêt...