Saeta : Bas les masques !

Lorsque les autorités ont commencé à parler de distanciations sociales, on avait bien compris que cette évocation cachait quelque chose…Mais quoi ? La pénurie de masques bien sûr ! Quel est le gouvernement qui a anticipé à ce niveau ? Nimu. Mancu un palmu di nettu !





Les présidents qui se sont succédé ont estimé le risque de pandémie négligeable et basta !. Economie bien sûr mais aussi et surtout des non décisions à la légère qui ont entraîné le confinement que l’on sait, avec en prime des centaines de décès tous les jours…La remise en question n’est pas chose facile. Il est vrai que lorsqu’on regarde les autres à l’image des Etats Unis de Donald cela relativise les choses mais quand même…





Il serait enfin temps que l’on arrête de nous prendre pour des moins que rien. Voilà deux mois que l’on nous mène en bateau avec, dans les cales, beaucoup plus de mensonges que de masques ! Surtout qu’à ce rythme, le masque deviendra une unité de mesure référentielle des valeurs monétaires…

Ne parlons pas du marché noir qui s’organise autour, des escroqueries à l’échelon mondial et autres spéculations autour des livraisons dans tous les pays et les régions.





A ce rythme, les masques valent plus que de l’or ! Et pourtant, on se les arrache, tout le monde veut vendre des masques. Il va y en avoir pour tout le monde, à tous les prix. A croire que sans le masque la mort est inéluctable. Diu santu !

Le masque est partout, dans la rue, à la télé, dans les magasins et autres transports collectifs et c’est normal, mais qu’on arrête cette flambée des prix. Un peu de sérieux serait préférable lorsqu’on sait le coût de ce petit morceau de chiffon. Quelques centimes au plus. Il faut arrêter les arnaques et encadrer les prix.

La haut, ils nous ont assez pris pour des billes. Surtout nous, les Corses.

Bas les masques messieurs, ava basta !



Paba