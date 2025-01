SOS Médecins Ajaccio reprend ses consultations après une suspension liée à des agressions

Les deux centres de consultation de SOS Médecins situés à l’hôpital privé sur la Rocade et à Cavone, Campo Dell’Oro, rouvriront leurs portes ce jeudi matin. Cette reprise met fin à une interruption exceptionnelle, survenue à la suite d’une agression verbale dont un médecin de l’équipe avait été victime dimanche dernier.



Face à cet incident, l'équipe de l’organisme avait pris la décision de cesser provisoirement son activité, une mesure destinée à dénoncer un climat de tensions et d’incivilités devenu difficilement supportable. « Nous remercions nos patients pour leur compréhension et leur soutien », avait indiqué SOS Médecins dans un communiqué publié en début de semaine.



Un problème récurrent d’agressions

Cette suspension n’est pas un cas isolé. Depuis plusieurs mois, les équipes de SOS Médecins, non seulement à Ajaccio mais aussi dans d’autres villes de France, alertent régulièrement sur une recrudescence des agressions verbales et physiques à l’encontre des praticiens. Ce phénomène inquiète de plus en plus les professionnels de santé, qui dénoncent un environnement de travail parfois hostile et peu sécurisé.



L’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse et l'URPS des médecins libéraux ont réagi en exprimant leur solidarité envers les médecins agressés et en rappelant que ces incidents nuisent à l’accès aux soins pour la population.



On rappelle que désormais, la prise de rendez-vous est fortement recommandée avant de se rendre au centre, sauf en cas d’urgence ou d’orientation directe par le Samu via le 15.