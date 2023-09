SC Bastia : un bon point à Grenoble (0-0)

Stade des Alpes, Grenoble GF 38 : 0 SC Bastia : 0

Arbitre : Antoine Valnet

Avertissements : Tavares (51e) au SC Bastia



Grenoble GF 38

Maubleu - Tourraine, Monfray, Diarra, Paquiez - Rigo, Touray puis Sylvestre (63e), Benet - Joseph puis Bamba 80e), Postolachi puis Ba (80e), Sbaï puis Thio (80e). Remplaçants : Allain (g), Tchaptchet, Mendy



SC Bastia

Boucher - Roncaglia, Dramé, Bohnert, Tavares - Maggiotti puis Djoco (62e), Liénard puis M'Baye (46e), Loubatieres, Janneh - Santelli (cap), Alfarela puis Conte (62e).

Remplaçants : Fabri (g), Gueho, Bianchini, Djoco, Lega.



Les Bastiais du Sporting sont entrés rapidement dans le match. En tout cas le maillot blanc des Corses a pris le pas sur le "bleu" des Isérois, mais si le début était "visiteur" point de véritables occasions, hormis ce tir sur le petit filet de Maubleu d'Alferala, pour le SCB qui faisait toutefois preuve de belles dispositions offensives.

Dans le camp opposé, Sbai a alors commencé à faire pencher la balance du côté des locaux.

On crut qu'il y serait parvenu au quart d'heure de jeu quand parti de son gauche, presque de la ligne médiane, il se jouait de deux défenseurs corses, puis de Roncaglia , mais c'était sans compter sur Boucher qui évitait l'ouverture du score.

Et Sbai a recommencé une seconde fois, mais ses partenaires Postolachi, qui s'était jeté sur le ballon puis Joseph qui l'avait détourné, rataient l'immanquable.

Puis une troisième fois, mais toujours pas de solution pour les "bleus" de Grenoble.

Entretemps, le Sporting, avait montré qu'il n'était pas venu faire de la figuration en tout cas rappeler qu'il ne se priverait pas de faire plier les locaux à la moindre occasion.

On pense notamment à ce bon mouvement collectif au cours duquel Liénard a décalé Janneh sur le côté droit. Son centre-tir... passait devant la cage de Maubleu où Santelli ne parvenait pas à dévier ce ballon qui passait juste à côté du but isérois.

On pense surtout à Alfarela qui s'est joué de Tourraine et de Monfray pour récupérer un ballon brûlant dans la surface iséroise puis qui est allé défier Maubleu : on a alors pensé au but bastiais, mais Maubleu ne s'est pas laissé abuser.

Mais quelle occasion pour les Corses !





Grenoble a alors essayé de reprendre du poil de la bête.

Sbai, Touray, Benet ou bien encore Tourraine remettait leur ouvrage sur le métier, mais c'était sans succès.

Bien au contraire. À l'approche de la pause, Grenoble et Maubleu étaient bien heureux de voir cette tentative de Tavares stoppée par Diarra.





À la reprise Grenoble était encore tout heureux de voir Alfarela, puis Santelli dans le prolongement de cette première action rater comme en première période cette occasion du genre de celles que l'on dit immanquables.

Mais cela ne perturba pas les Corses qui avaient désormais la maîtrise du jeu sans pour autant en tirer profit, cela donnait l'occasion à Grenoble de reprendre un peu d'air mais pas l'occasion d'ouvrir la marque.

Et Joseph se demande sans doute encore comment à la 70e minute il a pu rater sa reprise alors qu'il se trouvait seul devant Boucher.

Un boucher qui sauvait encore son équipe sur ce tir de Benet stoppé en. deux temps et qui à l'image du Sporting en fin de partie était contraint de faire de la résistance.

Mais l'un et l'autre tenaient parfaitement le choc et repartaient du stade des Alpes avec un point bien précieux.