SC Bastia : repartir de l'avant contre Guingamp

« On a mis pas mal de temps pour digérer », souligne l’entraîneur Régis Brouard. « On a analysé, discuté pour remettre aussi de l’énergie dans le groupe. L’état d’esprit, la combativité doivent toujours être présents au Sporting. On a été déficients et lors des discussions qui ont suivi la défaite j’ai eu des réponses à des questions. Déjà QRM nous a proposé de l’inédit, un schéma auquel on ne s’attendait pas. Après on a voulu faire la différence individuellement, mais on n’en avait pas les moyens. Mais on doit aussi relativiser, si on gagne contre Guingamp, on ne sera qu’à deux défaites en 11 matchs ».

Le Sporting, c’est indéniable, après sa belle série, est attendu désormais de crampons fermes. Un Sporting peut-être parfois trop prévisible dans son jeu. « C’est vrai que nos pistons sont importants, mais on a vu que contre QRM ils n’ont pas pu produire leur jeu comme d’habitude. Forcément cela appelle à analyser pour produire autre chose que dans les couloirs ».





Guingamp ? « C’est la 4e équipe la plus performante à l’extérieur et reste sur une belle victoire contre Valenciennes 3 – 1. C’est une équipe performante loin de chez elle, qui propose du jeu. Ils jouent dans des organisations parfois très différentes. Les joueurs en ont été informés ».

Une méfiance confirmée par les joueurs comme le gardien Zacharie Boucher : «On a étudié cette équipe, comment la négocier. Samedi soir on doit remettre le pied à l’étrier, mais aujourd’hui le Sporting est bien plus attendu, ce n’est plus une surprise du championnat. On doit donc se réinventer ».





Côté effectif, seront absents : Sainati et Ducrocq (suspendus), Placide, Ndiaye, Robic (blessés).

Le coach a aussi souligné qu’en réflexion avec les dirigeants, les joueurs qui n’auraient pas été retenus ou joués en Ligue 2 la veille seraient désormais à la disposition de la réserve de R1 qui doit absolument monter en N3.



Le groupe pour Guingamp

Boucher - Fabri - Guidi - Drame - Van Den Kerkhof - Tavares - Bonhert - Palun - Kaïboue - Vincent - Salles Lamonge - Santelli - Djoco - Alfarela - Baï - Magri - Schur.