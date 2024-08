SC Bastia : Florian Bianchini devrait signer à Swansea

Florian Bianchini, qui avait marqué contre son club formateur Amiens SC en mai dernier, devrait manquer la confrontation entre Bastia et les Picards ce vendredi. Selon L’Équipe, l’attaquant corse de 23 ans est tout proche de rejoindre Swansea City, qui évolue en Championship (D2 anglaise). Un transfert qui devrait être finalisé dans les prochaines heures, à moins d’un retournement de situation de dernière minute.



Toujours selon le quotidien sportif, les discussions entre Bastia et Swansea ont abouti à un accord pour le transfert de l’ailier, sous contrat avec le club corse jusqu’en 2025. Si le montant de la transaction n’a pas encore été divulgué, cette vente devrait constituer une bouffée d’air frais pour les finances du SC Bastia. Après le transfert de Norman Bassette de Caen à Coventry mercredi, Florian Bianchini devient ainsi le deuxième joueur de Ligue 2 à prendre la direction de la Championship cette semaine. Attendu au pays de Galles dès ce jeudi pour passer sa visite médicale, le sportif pourrait signer son contrat dans la foulée. Il s’apprête ainsi à connaître sa première expérience à l’étranger, après avoir porté les couleurs d’Amiens, Avranches et Châteauroux.