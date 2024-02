SC Bastia- AC Ajaccio : au Sporting le derby retour (1-0)

Le coup d’envoi fictif était donné par le mythique capitaine du Sporting : Charles Orlanducci.

Dans les premières minutes les deux formations essayaient d’imposer leur jeu, leur physique. S’en suivait un match heurté, haché par les coups de sifflet de l’arbitre. Les deux équipes avaient bien du mal à approcher des buts adverses.

Il fallait ainsi attendre la 17ème minute pour voir un tir au but. Œuvre de l’ajaccien Sakhi aux 16 m, le ballon passait largement au-dessus de la transversale du gardien bastiais Placide.

Ducrocq pour le Sporting répliquait à la 21ème mais son tir, contré par un défenseur ajaccien, manquait le cadre.

Si quelques secondes plus tard, sur le corner, Santelli faisait trembler les filets visiteurs, son but était logiquement refusé pour hors-jeu.

Vive émotion pour les supporteurs bastiais à la 32ème quand sur un corner de gauche de Zakhi, le ballon glissait des gants de Placide. Heureusement Traore en embuscade dégageait le cuir qui prenait la direction du coin gauche du malheureux gardien.

A la 40ème, Alfarela, bien effacé jusque là, adressait un tir au gardien ajaccien Michel sans pouvoir le surprendre. Charbonnier lui emboitait le pas mais son ballon ne trouvait par le cadre. 0-0 à la pause. Score logique au vu de cette mi-temps plutôt pauvre en football.

La 2ème période débutait à l’image de la 1ère : pauvre en actions, riche en heurts.

Le match se débloquait à la 53ème. Sur une longue course de Vincent sur la droite, le centre du capitaine bastiais trouvait Alfarela au point de penalty. Sa reprise de demi-volée ne laissait aucune chance à Michel. 1 – 0. Le stade versait dans le bonheur.

L’ACA faisait front face aux attaques incisives des locaux. Ils sortaient la tête de l’eau à la 60ème sur un essai aux 20 m de Jacob au-dessus de la transversale de Placide.

Plus à l’aise avec ce but d’avance, les protégés du président Ferrandi faisaient bien circuler le ballon et courir leurs adversaires.

A l’amorce du dernier quart d’heure les joueurs d’Olivier Pantaloni se montraient plus pressants faisant reculer les Bastiais.

Les Bastiais avaient une balle de break à la 86ème à 4 contre trois. Malheureusement Vincent faisait le mauvais choix sur la dernière passe et la défense acéiste se dégageait.

Les Bastiais ajoutaient un second but à la 90ème par Bianchini mais refusé pour un hors jeu de Tomi.

En accordant 8 minutes de temps additionnel, l’arbitre donnait espoir aux visiteurs. Mais les Ajacciens ne pourront en profiter, laissant la victoire au Sporting qui se donne un peu d’air au classement avec 3 points d'avance sur le 1er relégable.