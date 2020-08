Ruralité : «Fà in Campile» du 21 au 23 août

Initialement prévue début juillet, cette manifestation* a du être décalée en raison de la crise sanitaire. Et d’ailleurs, reprogrammée en cette fin août, elle se déroulera dans le strict respect des consignes sanitaires. «L’idée est de faire connaître les richesses du rural mais aussi ses problématiques et les solutions qu’on peut y apporter. Pour cela nous aurons de nombreux intervenants de tous horizons : écologues, écrivains, élus, pompiers. l’idée est de tendre une passerelle entre tous ces gens d’horizons parfois très différents» explique , président de Orma Creazione qui pilote l’animation.





«Orma Creazione est une coopérative, sans but lucratif, créée en 2020 et qui rassemble plus d’une vingtaine de membres. Notre objectif est de mobiliser des moyens afin de proposer des activités tout au long de l’année, et pas seulement l’été, dans notre village de Campile. C’est un pari audacieux mais nous sommes tous motivés pour le relever. Aujourd’hui il faut exploiter les sites, la ruralité. La ville ne crée pas que du bonheur et entraine souvent anxiété et angoisse. La ruralité permet d’équilibrer les choses. Ici, en Corse, on a tous des racines dans un village mais au fil des années on peut les oublier. On souhaite montrer, surtout en cette période, qu’il y a un salut en dehors des villes et qu’on peut faire bouger la ruralité à travers des animations. Le patrimoine doit être la clé de lecture pour l’avenir».



Lors de l’élaboration de son projet, Fanfan Griffi a tout de suite rencontré l’enthousiasme et le soutien du maire de Campile, Jean-Marie Vecchioni. «Ensemble nous avons eu envie de faire bouger les choses et l’an passé on a monté la 1ère édition de Fà in Campile» s’enthousiasme F.Griffi. «On a même obtenu la reconnaissance de ce projet par la Collectivité de Corse qui nous a décerné le label Laboratoire culturel. Cela nous permet d’avoir une vue de nos actions sur 4 ans ».