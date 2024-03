Rugby régional : le seul succès du jour pour le RC Ajaccio

Samedi, sur le terrain de Valreas le CRAB Lumiu a été battu par un ensemble local très pragmatique 16 à 3. Résultat des courses Les Balanins rétrogradent à la 5e place alors que son adversaire du jour grimpe à la 3e avec 57 points. Cet dimanche le RC Lucciana, sans doute le mieux loti des trois représentants corses, jouaient une carte importante à domicile face à Salon-de-Provence. Là, aussi, la déception est au rendez-vous dans la mesure où les Luccianais se sont inclinés à domicile 19 à 34, gâchant de la sorte un précieux joker. Quant à Isula XV, pour son dernier match avant le Challenge, elle s'est inclinée logiquement sur le terrain de Fos, non sans démériter 19 à 28.

Au bout du compte, ce soir seul Lucciana, 4e, est en position de jouer des phases finales, mais les Luccianais se déplaceront pour le compte de la dernière journée à Dignes, deuxième de la Poule, et étrillé ce jour par Saint-Saturnin-les-Avignon, le leader, qui se rendra à Lumiu pour le baisser de rideau de la saison régulière. Tout se jouera le week-end prochain pour Lucciana et le CRAB qui devront l'emporter obligatoirement.





En Régionale 2, seul le RC Ajaccio victorieux sur le terrain de Durance-Luberon, 43 à 12, peut sourire en ce dimanche pascal. Les Ciel et Blanc 5e de la Poule 1 vont vivre un fin de saison en roue libre. Au sein de la Poule 2, le choc au sommet avait lieu à Bastia où les Bleus de Bastia XV affrontaient le leader Six-Fours. Match au sommet donc, avec au coup de sifflet final une courte défaite pour Bastia XV 16 à 21. Les Bastiais assurés de terminer 4e de la Poule 2, avant les phases finales réalisent une belle saison.