Rugby régional - Le RC Ajaccio cartonne

On aurait pu assister à une journée complète pour les clubs corses

que ce soit en Régionale 1 et en Régionale 2, seulement voilà il est des aléas qui parfois viennent contrarier les meilleures intentions.





Ainsi en R1 un seul match sur les trois prévus a eu lieu. Isula XV qui recevait cet après-midi le leader Saint-Saturnin-les-Avignon s'est incliné sur la pelouse détrempée du stade Claude-Papi et sous une pluie soutenue 26 à 13 non sans démériter. Le CRAB Lumiu et Lucciana qui affrontaient, respectivement Salon-de-Provence

en Balagne et Saint-Laurent-du-Var en terre azuréenne n'ont pas joué. Il semblerait qu'un problème lié à des horaires d'avion soit à l'origine de ces deux rencontres non disputées.





Du côté du Régionale 2, le RC Ajaccio n'a pas fait dans le détail face à

Pernes en s'imposant sur le score plus qu’ample et presque inédit de 62 à 0.

De son côté Bastia XV s'est imposé sans coup férir face au Las dans la mesure où cette équipe ne s'est pas déplacée à Paul-Tamburini.