Rugby : Montpellier- Harlequins le 29 août à Furiani

L'annonce de cette belle affiche a été faite ce jeudi matin par la Ligue corse de rugby et son président Jean-Simon Savelli.

Le MHR (Montpellier Hérault Rugby ) tout le monde connaît ses hauts et ses bas. En tout cas , fort de son expérience et de son palmarès en Top 14 et après une dernière saison difficile au cours de laquelle il a du s'employer pour se maintenir à ce niveau, a décidé de se relancer avec un fort recrutement.





Les Harlequins, club de rugby anglais de renommée internationale, ui furent un temps plus grands ambassadeurs du rugby aux quatre coins du globe, sont connus pour leur jeu dynamique et leur présence régulière au plus haut niveau du championnat anglais, la Gallagher Premiership.



Deux équipes au sein desquelles sont présents de nombreux internationaux français, anglais, sud-africains et de plusieurs autres nations et qui offriront une affiche de niveau européen aux spectateurs du stade Armand-Cesari, une perspective appréciée comme bien l'on pense par tous les amoureux du ballon ovale, mais aussi par les Harlequins.

"Nous sommes heureux d'accepter l'invitation à affronter Montpellier en Corse. Ce match revêt une importance capitale pour notre campagne de présaison, en offrant à notre équipe un défi de haut niveau. Nous avons hâte de vivre une soirée de rugby passionnante, de démontrer l'ADN des Quins et de jouer devant un public nombreux au Stade Armand-Cesari", soulignaient-ils à l'annonce de ce rendez-vous.



De son côté la Ligue corse souligne combien son partenariat avec Rugby et le MHR à travers cet événement "représente une opportunité exceptionnelle pour le rugby corse. En accueillant des équipes de renom telles que le MHR et les Harlequins, nous renforçons la visibilité de notre sport sur l'île et encourageons sa pratique à tous les niveaux. Cette rencontre est non seulement une fête du rugby, mais

aussi une chance de démontrer la passion et le dynamisme de la communauté rugbystique corse."