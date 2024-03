Rugby : Les M16 et les M19 corses en stage à Lumiu

Ce premier regroupement insulaire placé sous la responsabilité de Philippe Couchaux et la direction technique de Laurent Siraud, Richard Cesario et Patrice Sablé a concerné une cinquantaine de joueurs. Un travail sur les fondamentaux a été effectué, en complément de celui déjà effectué dans les clubs, ainsi que sur la vision du jeu et les montées défensives parmi de nombreux autres ateliers.





Les deux premiers jours étaient consacrés au XV alors que mercredi place était laissée au Seven avec une journée dirigée par Jérémy Nugeyre et Maxime Castell, tous deux du MHR, partenaire de la LCR. L’opportunité pour les stagiaires de découvrir les particularités du Seven qui sera au programme olympique de cet été à Paris.





Gérald Pescheux, Christelle Prietto, Marc Voglimacci et Fabrice Orsini en charge du secteur jeune au sein de la Ligue corse étaient, bien entendu, présents à Lumiu. Un nouveau pas franchi pour l’ovalie insulaire dans ce domaine très important de la formation du jeune joueur.