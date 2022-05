Rugby : Le CRAB cale en 16es de finale du championnat de France de 1re série

CRAB Lumiu - Tournay 11-17 (6-3)

Pour le CRAB: 1 essai: Blossier (80'). 2 pénalités Delenne (15, 31')

Pour Tournay: 2 essais: Serfs (49') Alfonso (72'). 2 transformations: Begarie (49', 78'). 1 pénalité: Begarie (10')





Les Balanins de Lumiu jouaient cet après-midi, à Salon-de-Provence, une place en huitièmes de finale du Championnat de France de première série face aux Landais de Tournay.

Sur la pelouse provençale, les Landais étaient les premiers à allumer le tableau de marque sur une pénalité Begarie (10'). Cinq minutes plus tard, le Balanin Delenne passait à son tour une pénalité qui ramenait les deux équipes à égalité (3-3). À neuf minutes de la pause, ce même Delenne réglait de nouveau la mire pour passer le cuir entre les perches sur une pénalité de 50 mètres. Malheureusement J.-B. Delenne, victime d’un plaquage haut, quittait le terrain juste avant la mi-temps sur blessure.





Au changement de camp, le CRAB-Lumiu menait 6-3, mais quatre minutes après la reprise, le talonneur Serfs (49') franchissait la ligne et Begarie transformait. Les Landais prenaient le score 10 à 6, puis 17 à 6 à la 72’ sur un essai de Alfonso que Begarie bonifiait.

Dans une fin de rencontre très tendue avec de nombreux accrochages, et un expulsé de chaque côté, le CRAB trouvait le chemin de l'en-but par Blossier à la 80’. Un ultime essai qui faisait revenir le CRAB à 11-17 au moment du coup de sifflet final.

Au terme de cette rencontre, les Balanins quittaient le Championnat de France dès les 16es de finale. Il convient désormais de penser à la saison à venir.