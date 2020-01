Rugby : Bédarrides finit mieux que Bastia XV (26-33)

Les débats de la première mi-temps étaient équilibrés malgré un manque d’expérience des jeunes Bastiais qui donnaient néanmoins du fil à retordre à une équipe Varoise très solide.

Matelli donnait le ton à la rencontre qui à la 10e minute s'en allait marquer en force un essai transformé par Gorico (7-0).

Bedarrides revenait à la hauteur de son adversaire un quart d'heure plus tard à la faveur d'un essais de pénalité(7-7) mais à la 35 ème minute après plusieurs fautes dans leurs 22 mètres les Varois offraient à Gorico la possibilité d’inscrire 3 points supplémentaires.

A la mi-temps le score était de (10-7) pour les Bastiais.





A la 49 eme minute les Bastiais inscrivaient une, nouvelle, pénalité de Gorico (13-7).

Cependant entre les 55 ème et 70 ème minutes, et avec l'apport de leur banc, les Varois inscrivaient 3 essais par Lauzen, Chaussy et Boule dont 2 transformés par Guilioni.

A 10 minutes de la fin score était de 13 à 26 en faveur des visiteurs.

Bastia ne lâchait rien surtout avec sa jeune 3ème ligne et à la 75ème minute après plusieurs mouvements de jeu, Barralis finissait le mouvement des avants, transformé par Gorico (20-26).

Les cin dernière minutes était palpitantes les 2 équipes se rendaient coup pour coup pour tenter d'enlever le gain de la victoire.

Mais en toute fin de partie les Varois récupéraient un ballon mal négocié par les jeunes Bastiais pour aller inscrire le dernier essai de la rencontre signé Roldan et transformé par Guilioni

Score final : 20-33