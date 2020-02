Rugby : Bastia XV s'impose à Pertuis

Pour le compte de la 10 ème journée Bastia se déplaçait sur le terrain du RC Pertuis 2ème de poule.

Les première minutes du match étaient à l'avantage des Bastiais avec un premier essai obtenu dès la 4e minute sur une touche dans les 10 mètres adverses : le pack Bastiais enfonçait par un maul les Vaclusiens et permettait à Guillem d'aller à dans l'en-but du RC Pertuis. .

Le pack bastiais poursuivait sur cette même bonne voie au cours des premières minutes de la partie avec un deuxième essai inscrit en force à la 12 ème minutes du deuxième ligne Michelle, transformé sur le coup par Fouilloud?

Et ça faisait 12 à 0 pour les Bastiais.

Certes à la 15 ème minutes Pertuis réduisait la marque après une pénalité réussie de Fouchard .





A la reprise Bastia reprenait le jeu à son compte grâce à l'indiscipline des Vauclusiens sanctionnés de 2 cartons (Knipping et Belo)

Bastia en profitait pour marquer deux essais supplémentaires - à la 63ème par Médori non transformé et à la 70ème par Michelle également non transformé - pour porter le score à 3-24 en sa faveur

Au retour des cartons Pertuis vexé mettait du rythme et Bastia à son tour à la faute avec 2 cartons (Agostini et Bonino).

Les vauclusiens en supériorité numérique marquaient deux essais à la 71 ème par Sauquer et à la 75 ème par Laufranca transformé par Fouchard score (15-24)

La fin du match était tendu mais grâce à son buteur maison Fouillou, Bastia XV se mettait, à la faveur d'une pénalité réussie à la 78 ème, hors de portée de son adversaire et enlevait ainsi le gain du match.

Score final?

15-27 en faveur des rugbymen bastiais.

Ce week-end Bastia XV reçoit Saint Maximin 5éme du classement, un match en retard de la 9ème journée qui devrait lui permettre d'asseoir plus confortablement encore sa place tout au haut du tableau !