Rond-point, bus, déchets : à Ajaccio, le Rassemblement national se mobilise pour le quartier de Bodiccione

C'est à côté des pyramides de déchets que le rendez-vous a été donné ce samedi 1er octobre. Juste devant la crèche de Bodiccione, dans le quartier ajaccien du même nom, le Rassemblement National vient exposer le bilan des discussions entamées avec la Collectivité de Corse. "Nous avons été reçus mercredi dernier et ça s'est bien passé, plante directement Nathaly Antona, déléguée territoriale adjointe du RN en Corse. Nous sommes plutôt optimistes car nous avons été écoutés et même entendus sur les trois sujets que nous souhaitions aborder."



En premier lieu, le retour du rond-point d'accès à Bodiccione, supprimé il y a deux ans lors des travaux pour construire une rocade, qui s'est finalement transformée en boulevard urbain. "Il y a une pétition en ligne qui a recueilli 1 780 soutiens avec des commentaires de gens qui en ont marre de faire 30 minutes de route pour rentrer chez eux tous les jours, expose François Filoni, chef de file du Rassemblement national en Corse. Nous avons aussi recueilli 2 600 signatures chez les particuliers qui soutiennent le projet d'un retour du rond-point."



Le parti, qui a obtenu une nouvelle rencontre avec la CdC dans une quinzaine de jours, veut une proposition concrète. "La solution idéale est clairement le retour du rond-point, même si c'est temporaire, tempère Nathaly Antona. Il y a un projet à long terme avec les travaux en cours mais nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plusieurs années pour que les gens retrouvent une vie normale." D'autant que François Filoni estime que "s'il y a la volonté publique, la construction peut se faire en 72 heures."







Bus supprimé et montagnes de déchets



L'autre point de tension concerne la suppression de la ligne de bus n°4, qui desservait l'ensemble du quartier. "Personne n'a été concerté et du jour au lendemain, il n'y avait plus l'arrêt, s'insurge Christophe Breton, représentant des riverains. C'est un quartier habité par de nombreuses personnes âgées qui descendent péniblement faire leurs courses et des enfants qui doivent aller à l'école le matin, comment vont-elles faire, qui plus est quand il pleuvra davantage ?" Le quartier voit aussi les déchets s'amonceler à plusieurs endroits, deux ans après la suppression du service de ramassage d'ordures. Une accumulation qui dure depuis huit mois et le dernier enlèvement de 50 m3 de déchets.



"Les gens qui vivent ici paient des impôts et la taxe d'ordure ménagère comme tous les Ajacciens. Les discussions qu'il peut y avoir entre les organismes et la mairie, ce n'est pas leur sujet. Ils ont droit à un service public digne de ce nom", assène François Filoni, prêt à bloquer la rocade avec les ordures si rien n'a été décidé à la fin du mois. "Mais on ne veut pas en arriver là", rassure-t-il, sachant que la Région a connaissance du problème et est à l'écoute.



Les responsables du RN ont également profité de cette entrevue pour évoquer la situation du collège Arthur-Giovoni, où "les enfants doivent traverser quatre voies dont deux où les motos circulent relativement vite, sans aucune sécurisation", déplore Nathaly Antona. Là encore, le parti ne veut "n'entrer en guerre avec personne" mais François Filoni, rappelant qu'il "s'agit de la vie d'enfants", réclame un aménagement avec "une signalisation claire pour ralentir".



Les instances doivent désormais se rendre sur le terrain, avant de revenir vers le parti.