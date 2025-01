Roller derby : Les Rolling castagne lancent leur saison ce week-end à Montpellier

Le programme des Rolling Castagne

1ère étape de la zone 4 de N2 au Gymnase Albert Batteux de Montpellier



Samedi 18 janvier

Match 1 : 10h Les Rad’ass VS Les Mars Invaders

Match 2 : 11h30 Les Amazones VS Les Ultrack’Canons

Match 3 : 13h Les B Bones VS Les Rolling Castagne

Match 4 : 14h30 Les Block Busters VS Les Mars Invaders

Match 5 : 16h Les Rad’ass VS Les Pire Rat/es

Match 6 : 17h30 Les Ultrack’Canons VS Les Rolling Castagne

Match 7 : 19h Les Pire Rat/es VS Les Block Busters





Dimanche 19 janvier -

Match 8 : 10h30 Les Amazones VS Les Rolling Castagne

Match 9 : 12h Les B Bones VS Les Ultrack’Canons

Match 10 : 13h30 Les Pire Rat/es VS Les Mars Invaders

Match 11 : 15h Les Rad’ass VS Les Block Busters

Match 12 : 16h30 Les Amazones VS Les B Bones