Roller Derby : Contrat rempli pour les Rolling Castagne de Bastia

7 matchs, 4 victoires 3 défaites : le bilan est plus que bon pour Marie-Pierre Samani, la créatrice du club. Avant cette dernière joute sur le parquet du Cosec du Fango les « castagneuses » du Roller Derby Club Bastiacciu étaient à une excellente quatrième place, sur les 8 du championnat. L’objectif de fin de saison était de conserver cette place mais pour cela il leur fallait impérativement signer au moins une victoire ce week-end. Pas facile cependant car les Corses avaient pour adversaires les premières du classement, les Amazones d’Aix en Provence et les Rad’Ass de Toulon, 4es également.





« On savait très bien que le match contre les Aixoises serait à sens unique tant elles dominent la poule mais on voulait faire mieux que notre dernier match contre elles » explique Marie-Pierre Samani. Et au soir la première journée le premier objectif était atteint : « On est contentes car notre objectif c'était mettre plus de points que la dernière fois et en prendre moins. C'est ce qu'on a fait, le tout dans la bonne ambiance, en nous inclinant 236 – 52 »





Dimanche après-midi les Bastiaises étaient sous pression face aux Toulonnaises. Une victoire sinon rien pour la bande à Maria Caillasse. « Malgré une blessure d'une de nos jammeuses, qui doit sortir avec les pompiers juste avant la fin de la première mi-temps, nous avons réussi à tenir bon et à creuser l'écart pour nous imposer 184 à 83 et arracher notre place de 4e. Tous les objectifs ont été atteints que ce soit sur un plan sportif qu'extra sportif puisque l'organisation et l'ambiance ont été saluées par toutes les autres équipes ainsi que les arbitres. Une bien belle fête avec un public au rendez-vous ».

Chapeau les filles !