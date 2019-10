Retour à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche

Le passage à l'heure d'hiver a lieu le dimanche 27 octobre 2019. Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27, les Français devront passer à l'heure d'hiver en reculant d'une heure leur montre : à 3 heures du matin, il sera alors officiellement 2 heures. Conséquence de ce recul : vous pourrez dormir une heure de plus pendant la nuit du changement d'heure.L'heure d'hiver sera en vigueur jusqu'au dimanche 29 mars 2020, date du prochain passage à l'heure d'été.En principe, le prochain passage à l'heure d'hiver en 2020 interviendra le dimanche 25 octobre 2020.Cette nouvelle heure d'hiver dure 5 mois. Elle se termine à la date du prochain passage à l'heure d'été , à la fin du mois de mars 2020Le passage à l'heure d'hiver à cette même date concerne tous les pays de l'Union Européenne . Institué en France depuis 1976 suite au choc pétrolier, le changement d'heure entre l'hiver et l'été a pour objectif d'économiser l'énergie électrique en s'adaptant aux habitudes de la population.L'heure d'hiver permet ainsi de profiter plus tôt de la lumière du jour le matin, de novembre à mars, et l'heure d'été permet de profiter plus tard de la lumière du jour, d'avril à octobre.Le système du changement d'heure pourrait toutefois bientôt disparaître. A la suite d'une proposition de la Commission européenne , le Parlement européen a voté le 26 mars 2019 sa suppression pour conserver uniquement l'heure d'été, toute l'année. La décision doit toutefois encore être validée par les Etats membres de l'UE. Dans tous les cas, la mesure ne devrait pas entrer en vigueur avant 2021 (date envisagée par les ministres des Transports européens réunis le 3 décembre 2018).