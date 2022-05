Restonica Trail 2022 : les agents EDF-Corse dans les starting-blocks

La direction d'EDF Corse et l'organisation cortenaise se sont engagées il y a quelques jours à la CMCAS Marinca de Porticcio pour une nouvelle aventure commune.

Les organisateurs de la course ainsi que des membres de la direction d’EDF et de la Team étaient, en effet, réunis à l’occasion de la signature officielle de la convention liant EDF Corse, l’Union territoriale de Corse des activités sociales de l’énergie et le Restonica Trail, qui marque 7 années de partenariat.



Une association appréciée par EDF Corse et l’Union territoriale de Corse des activités sociales de l’énergie et la Team EDF-CMCAS qui participera à la course ayant intégré l’UTMB® World Series – le plus grand circuit mondial de trail running pour la saison 2022 – et qui "contribue à faire rayonner le patrimoine exceptionnel de la Corse et véhicule des valeurs fortes d’entraide, d’engagement et de respect, chères à l’entreprise" comme l'on s'est plu à le souligner l'autre jour à Porticcio.



Au terme de la signature qui fait une fois encore d'EDF Corse un partenaire privilégié du restonica Trail et Jean-Eric Lanoir, président du Restonica Trail et Vincent de Rul, directeur régional d'EDF ont dit toute leur satisfaction de la prolongation de ce partenariat.

"Je remercie EDF Corse d’être notre partenaire privilégié. C’est la 7ème année que nous sommes engagés ensemble. Nous sommes très fidèles !

Cette année est une année charnière pour le Restonica Trail puisque nous sommes sur un nouveau format en intégrant l’UTMB qui regroupe 30 courses dans le monde. Cela nous donne une visibilité mondiale !

Avec cette sélection, nous sommes très fiers de représenter la Corse avec des partenaires comme EDF » a déclaré le premier.

"C'est un partenariat qui a beaucoup de sens pour EDF et en particulier cette année puisque le Restonica Trail organise la marche au profit de l’association Inseme dont nous sommes également partenaire sur le territoire.

Nous sommes donc ravis à double titre ! C’est une course magnifique, très mobilisatrice pour nos équipes. Nous aurons des coureurs engagés sur chacune des courses » a souligné le second.



Quant à Jules Bartoli, vice-président de l’union territoriale de Corse des activités sociales de l’énergie il s'est dit « très heureux d’être de nouveau partenaire de ce trail de la Restonica. Lorsqu’il s’agit du sport et de la santé, nous nous engageons toujours avec plaisir.

Nous espérons que tout se passe bien et que nos collègues d’EDF réussissent leur challenge ! »





Une trentaine de coureurs et marcheurs se sont inscrits dans la Team EDF-CMCAS pour participer au Restonica trail 2022, qui constitue un "formidable événement fédérateur, qui favorise la cohésion des agents du Centre EDF et ENGIE en Corse"..

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à la fin du mois de juin.