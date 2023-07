Requins en Méditerranée : peu de chances d'en voir près des côtes corses

Comme partout en Méditerranée, il y a des requins dans les eaux corses. En plus du requin-peau bleue, des roussettes, des requins mako, des requins blancs ou des requins-renards, gravitent au large de l'île.

"Il y a l'Ange des mers que l'on retrouve en Corse, c'est un squale des profondeurs avec un corps aplati qui se camoufle dans le sable, que l'on retrouve dans les eaux côtières jusqu'à 200 mètres de profondeur", explique Rémi Millot, ce qui souligne à quel point les rencontres avec ces animaux sont peu fréquentes.



Selon un rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) datant de 2016, plus de la moitié (56%) des espèces de requins présents en mer Méditerranée seraient en danger d’extinction en raison des ravages liés à la pêche.

.Ainsi tomber nez à nez sur ces animaux relève plus du hasard que du quotidien. "Notre regard est biaisé sur les requins. Il n’y en a pas forcément plus ces derniers temps, c’est juste qu’ils sont plus facilement filmés, ce qui donne l’illusion d’une recrudescence, avertit Rémi Millot. D’ailleurs, les pécheurs eux-mêmes affirment qu’ils ne capturent pas plus de requins dans leurs filets".



Les êtres humains ne font pas partie du régime alimentaire des requins



Pour autant, bien que cette population soit faible en Méditerranée, est-elle dangereuse pour l'être humain? "Pas vraiment", répond Rémi Millot, qui souligne que "les humains ne font pas partie du régime alimentaire des requins. Même si vous êtes blessé en mer et que vous saignez, l'animal sentira possiblement l'odeur de votre sang, mais ne vous attaquera pas pour autant".

Une vidéo réalisée en 2021 par l'ingénieur et YouTuber américain Mark Rober, en partenariat avec les équipes de Discovery, montre que les requins peuvent sentir l'odeur du sang humain, mais que ce dernier ne les intéressait pas. "On oublie trop souvent que l'eau est le milieu naturel des requins, à la différence des êtres humains, rappelle l'ingénieur de Stella Mare. Ils nous perçoivent à une plus longue distance, car ce sont des machines de l'évolution. Ils peuvent capter les champs électriques et magnétiques et en fonction des espèces, ils sont capables de nous repérer à presque un kilomètre grâce à leurs sens développés. En fait, il y a de grandes chances que vous ayez déjà croisé un requin sans le savoir, parce qu'il vous a vu, mais que vous ne l'intéressiez pas, donc il s'est détourné de vous."