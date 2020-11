Réouverture des commerces : à Ajaccio les clients sont au rendez-vous

Dans les zones commerciales de la périphérie ajaccienne, les parkings sont bien remplis. En ce premier week-end de réouverture des commerces « non essentiels », les intempéries annoncées n’ont pas dissuadé les clients de venir faire leurs achats. Pour Mickaël Castelbou, gérant du magasin Gifi de l’Atrium, cette affluence n’est pas étonnante : « Historiquement c’est l’un des plus gros week-ends » explique t-il, « et les gens ont été bridés au mois de novembre ». Car si les produits de première nécessité sont restés accessibles durant le reconfinement, les rayons consacrés aux jouets ou aux décorations de Noël eux, ne l’étaient pas jusqu’à présent. Et c’est ce que les clients viennent chercher, à un peu moins d’un mois des fêtes de fin d’année. « Aujourd’hui, c’est d’ailleurs la moitié du chiffre d’affaires du magasin » indique Mickaël Castelbou.





Dans les allées regorgeant de guirlandes et de sapins, Danielle, une cliente, s’exclame : « Ça fait du bien de voir du monde ! ». Un avis partagé par Valentine : « Tous les week-ends enfermés… Ça fait plaisir de revenir ». Comme elles, l’ensemble des clients a dû prendre un coupon pour pouvoir rentrer dans le magasin. « Nous avons mis en place ce système de coupons, 230 en tout, car c’était beaucoup plus simple pour nous pour respecter la jauge d’occupation, que nous avons d’ailleurs volontairement renforcée à une personne pour dix mètres carrés au lieu de huit » précise le gérant. Et pour l’instant, Mickaël Castelbou se dit satisfait de l’organisation : « Les gens respectent les consignes » note t-il.



Quelques centaines de mètres plus loin, du côté du Leclerc Baleone, même constat. « Nous avons connu une forte affluence dans la matinée et depuis, c’est un flux continu » indique le directeur Fabien Coutu. Mais avec 27 000 mètres carrés de surface, ce « rush » n’est pas vraiment difficile à maîtriser. « On espérait cette affluence » confie même Fabien Coutu, « car si on a construit des bâtiments comme cela, c’est pour qu’ils vivent ».



Néanmoins, le directeur veille au grain. Les quatre entrées du magasin sont contrôlées grâce à un système de comptage électronique. Au niveau de chaque boutique de la galerie marchande, une jauge est définie et affichée à l’entrée. Dans l’hypermarché, une attention particulière a été portée aux points sensibles, comme le rayon jouets, dont les allées ont été limitées à dix personnes à la fois. Des personnels dédiés sont d’ailleurs chargés de faire respecter scrupuleusement la consigne. « C’est pas mal, cela évite qu’il y ait trop de monde » commente Jean-Paul, venu chercher de quoi gâter ses petits-enfants pour Noël. « Moi, je ne comprends même pas pourquoi ils ont fermé » relève Laetitia, les bras chargés de jeux et jouets, « on aurait évité l’afflux si on avait gardé les commerces ouverts » estime t-elle. Maintenant qu’ils le sont, chacun, plaisir ou corvée, va donc pouvoir se consacrer pleinement au délicat exercice des achats de Noël.