Rentrée scolaire 2020 : toutes les dates de l’Université de Corse

Les pré-rentrées et rentrées à l'Université de Corse auront lieu jusqu'au lundi 14 septembre 2020, selon les composantes :



• Faculté de droit et de Science Politique de Corse : lundi 7 septembre

• Faculté des Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales : lundi 7 septembre

• Faculté des Sciences et Techniques : jeudi 3 ou lundi 7 septembre selon les filières

• École d’ingénieurs Paoli Tech : lundi 7 septembre

• Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation : mercredi 2 septembre pour les Master 1, jeudi 3 septembre pour les Master 2

• École de management et d'économie - EME-IAE de Corse : lundi 7 septembre

• Institut Universitaire de Santé : vendredi 4 septembre

• Institut Universitaire de Technologie : du vendredi 28 août au lundi 14 septembre selon les filières

Le détail des pré-rentrées et rentrées en fonction des différentes filières est disponible en ligne sur le Portail Studià, le

portail des étudiants de l’Université de Corse.



En raison de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire sur tous les campus de l’Université de Corse, en

intérieur et en extérieur.