Rentrée des classes au lycée de Balagne : les horaires

Jeudi 01 septembre 2022

Rentrée des élèves internes et journée d’intégration

Le service de la Vie Scolaire contactera les familles le lundi 29 août pour leur communiquer

le programme





Vendredi 02 septembre 2022



9H00 Accueil des élèves de secondes GT et secondes PRO

Cour du lycée



11H00 Accueil des parents d’élèves de secondes GT et secondes PRO

Réfectoire



14H00 Accueil des élèves de Premières GT et premières PRO

Cour du lycée



15H00 Accueil des élèves de Terminales GT et terminales PRO

Cour du lycée





Les élèves seront libérés après la diffusion des informations administratives usuelles et la remise de leurs manuels scolaires.

Les enseignements débuteront le lundi 05 septembre 2021, selon l’emploi du temps remis à chaque élève lors de la journée de rentrée.

Le service cantine et l’accueil internat débutera le jeudi 01 septembre au soir pour tous les élèves internes.

Le service cantine débutera lundi 05 septembre 2021 pour tous les élèves demi-pensionnaires.

Les parents d’élèves désireux d’obtenir un entretien avec la Proviseure, la Proviseure adjointe, une des CPE ou le professeur principal ne pourront le faire que sur RDV en téléphonant au lycée : 04.95.63.04.10 (La priorité sera faite sur les élèves à besoins éducatifs particuliers).