Remorqueur échoué à Ajaccio : les opérations de pompage ont débuté

Lundi 28 décembre, le bâtiment remorqueur des phares et balises "I Sanguinari II" avait rompu ses amarres avant de s’échouer au fond du golfe d’Ajaccio, à coté du quai des Torpilleurs. Ce navire de 36 mètres, dont le réservoir a une capacité de 50 000 litres de gazole, en aurait déjà perdu entre 4 000 et 6 000. Pour contenir les dégâts, deux barrages anti-pollution avaient été déployés mardi 29 décembre afin d'empêcher le carburant de se disséminer autour du port de commerce. Après la mise en sécurité du bateau, une opération de pompage qui devrait durer deux jours a débuté ce matin. À la fin de cette première journée, 15 mètres cubes ont été pompés . Les opérations s’arrêtent pour la nuit et reprendront d’ici demain, jeudi 31 décembre.

