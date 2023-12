Régis Brouard (SCB) avant Saint-Etienne : « il y a une envie commune de terminer sur une bonne note »

Saint-Etienne, adversaire de ce mardi soir (20h45) est 10ème avec 25 points soit 4 longueurs devant le Sporting. Alors que les Foréziens restaient sur une série de 4 défaites consécutives, ils ont eu un sursaut d’orgueil samedi à Bordeaux en obtenant le match nul 0-0. Choc psychologique ? Ce bon résultat vient peut-être en réaction avec le changement d’entraineur puisque la semaine dernière les dirigeants stéphanois avaient nommé Olivier Dall'Oglio, libre depuis son départ de Montpellier fin 2022, pour succéder à Laurent Batlles. En attendant c’est un match difficile qui attend les Corses qui l’an passé, on s’en souvient, étaient revenus de Geoffroy Guichard avec 5 pions dans la musette.





« Le contexte est tout autre » souligne l’entraineur du SCB, Régis Brouard. « La rencontre s’était disputée dans un stade vide (ndlr :sanction de LFP) et nous avions livré un non-match. Ceci dit je n’ai pas envie de revivre ce que j’avais vécu ce soir-là. Ça va être difficile, dans un environnement forcement différent. Avec les joueurs on a une envie commune de bien terminer l’année ». Déçus par le match nul de samedi contre QRM, les joueurs du président Ferrandi n’ont pas eu loisir de s’apitoyer longtemps sur leur sort plongeant tout de suite dans ce match de mardi. « On a tendance à mieux jouer contre ce genre d’équipe » reconnait R. Brouard, «Quand il y a beaucoup d’impact comme contre Quevilly, on est en difficulté. On préfère affronter des équipes qui créent du jeu. Notre ambition était de gagner un match avant la trêve. On ne l’a pas fait contre Quevilly, on sait ce qu’il reste à faire. Dans cette rencontre la pression sera aussi bien sur St Etienne que sur nous. En phase difficile ils sont aussi en obligation de gagner. Il y a une véritable importance comptable sur ce match».



Pour cette rencontre le groupe sera pratiquement le même que contre QRM. Charles Traoré blessé devrait être remplacé numériquement par Benjamin Santelli.