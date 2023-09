Régis Brouard (SC Bastia) : « il y a des cadres qui ne répondent pas "présent" pour l’instant »

Match en semaine pour cette 8e journée de Ligue 2. Ce mardi à 20h45, le SCB, tombé à la 13e place du classement avec 8 points, accueille le FC Pau, crédité du même nombre de points et qui vient de se faire corriger à domicile par Annecy 0-3 !

Après la défaite de samedi à Angers, pas vraiment le temps de réfléchir, de tergiverser pour les hommes de Régis Brouard qui se sont dès lundi focalisés sur cette rencontre importante.





« Dès notre retour en Corse on s’est focalisés sur ce match très important », confirme l’entraîneur qui revient sur les carences de son équipe : «On n’est pas performants sur les situations arrêtées. On se fait punir sur ces phases-là. Quand le moral n’est pas au beau fixe, c’est dur de réagir. Quand on a des difficultés dans un match, on a du mal à imposer quelque chose. On subit. Problème de mental, problème de confiance ? On discute beaucoup, entre nous, les joueurs discutent entre eux. La prise de conscience des joueurs doit être importante ».





Si côté défense, ça laisse à désirer, côté attaque, ce n’est guère mieux. « On juge les attaques sur des statistiques et là nos stats ne sont pas bonnes. Il y a plein de petits détails qui font que ça ne sourit pas. On est souvent dans le mauvais choix, on ne va pas au bout des choses ».

Côté effectif Romaric Yapi sera absent pour cause de suspension suite à son carton rouge à Angers, mais l’entraîneur récupère un de ses joueurs-cadres, le gardien Johny Placide.





Les cadres, justement, sujet d’inquiétude pour Régis Brouard : « Il y a des cadres qui ne répondent pas présents pour l’instant. Ils le savent. Ils doivent faire mieux. On attend une réponse d’eux ».

Quant à l’adversaire du jour le FC Pau : « C’est une équipe qui prend beaucoup de buts. On s’attend à ce qu’ils jouent en contre. Il faudra donc être patient, se méfier des contres, des situations arrêtées. La lecture de ce match s’avère difficile. À ce titre le match contre Laval doit nous servir de leçon ».

La composition du groupe sera divulguée mardi matin à l'issue du "reveil musculaire" des 24 joueurs.