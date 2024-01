Régional 1 : Sud Football solide leader

En Régional 1, le Sud FC, dans un déplacement difficile face à la réserve borgaise, a finalement pris la mesure de son adversaire après

avoir été mené 2 à 1 à la pause pour l'emporter au coup de sifflet final 4 buts à 2. Une victoire en patron pour les Sudistes plus que

jamais leaders de l'élite insulaire avec un total de 37 points.

La SVARR, de son côté, a bien digéré son élimination en Coupe de Corse dans la mesure où les protégés de Pierre Nironi qui rendaient visite à La Casinca se sont imposés 2 à 0. Les joueurs du Valincu sont ce soir deuxième du R1 avec 32 unités.





En Régional 2, les deux représentants du Grand Sud évoluaient à la maison. La JS Bonifacio a disposé d'Antisanti-Vezzani 1 à 0 et consolide sa position dans le haut du tableau. L'ASPV pour sa part n'a pas tremblé au Pruneddu face à la réserve casincaise en dominant le match d'un bout à l'autre pour l'emporter 3 buts à 0.

Dans le cadre du championnat de Régional 4, les Sottais ont subi, à domicile, la loi de Ponte-Leccia-Morosaglia 4 buts à 1.





Du côté du Futsal, pour le compte du Challenge, Bonifacio rendait visite à Bastia Agglo. Au coup de sifflet final les deux équipes

étaient dos à dos. Lors de la séance de tirs au but les Bonifaciensdisposaient de leurs adversaire 3 à 2. Enfin dans le championnat de Régional 2, la SVARR a sombré dans la salle de Borgo en s'inclinant 10 à 2.