Réforme des retraites : La motion de censure du groupe LIOT rejetée pour 9 voix, le combat continue

Neuf voix ont manqué pour faire tomber le gouvernement d’Elisabeth Borne et surtout le projet de loi sur la réforme des retraites, ce qui était le but recherché par le groupe LIOT – Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires – auquel appartiennent les trois députés nationalistes corses – Michel Castellani, Jean-Félix Acquaviva et Paul-André Colombani. Avec 278 voix contre 287 pour la majorité absolue, la motion du groupe LIOT, cosignée par la NUPES, a ratissé large, de la gauche au Rassemblement National (RN) en cueillant au passage 17 voix LR. Si le rejet des deux motions de censure – celle du RN n’a recueilli que 94 voix sur les 287 nécessaires – était attendu, le score très serré est, donc, une véritable surprise et un vrai coup de semonce pour la Première ministre qui a, ensuite, été, dans la foulée, reçue à l’Elysée. C’est le résultat le plus serré depuis plus de 30 ans, depuis le gouvernement de Pierre Bérégovoy qui avait, à l’époque, été sauvé de justesse par seulement trois voix. C’est aussi la première fois depuis le début de la mandature d’Emmanuel Macron et la centaine de motions de censure qui l’a émaillé, que le gouvernement est si près d’être renversé. Le gouvernement d’Elisabeth Borne n’est pas tombé après avoir dégainé le 49-3, mais est très clairement fragilisé.



Une bataille perdue

Dans un communiqué, les députés du groupe LIOT regrettent le rejet de justesse par l’Assemblée nationale de la motion de censure transpartisane dont ils étaient à l’initiative. « La motion de censure portée par notre groupe a réuni 278 votes : un niveau inédit, qui doit pousser le Gouvernement, et le Président de la République, à remettre en question leurs méthodes et leur pratique solitaire du pouvoir. Nous continuons à penser qu’une majorité de députés étaient contre cette réforme des retraites. La voie prise par le Gouvernement, en refusant un vote démocratique sur ce texte, n’éteindra pas la colère dans le pays ». Pour eux, malgré le vote d’aujourd’hui, « le Gouvernement a perdu la bataille des retraites ». Aussi, « pour retrouver l’apaisement dans notre société », il propose deux voies de sortie : « ne pas promulguer cette loi, et ouvrir de réelles négociations avec les partenaires sociaux et les forces politiques, ou permettre aux Français de voter en soumettant cette réforme à référendum. Nous ne pouvons continuer quatre ans ainsi. Nous avons besoin de retrouver le chemin de l’écoute, du dialogue et du respect, de nos concitoyens et de nos institutions ».