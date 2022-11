Réforme de l'assurance chômage : quelles conséquences en Corse ?

En revanche, si ce taux national venait à dépasser les 9%, ou à augmenter de 0,8% sur un seul trimestre, alors nous passerions en "rouge". Synonyme de période difficile, celle-ci permettrait un rétablissement des droits à 100%, y compris pour ces mêmes nouveaux demandeurs d'emploi. Dans les deux cas de figure, "la garantie du plancher minimal de six mois est conservée, assure le directeur régional de Pôle Emploi Corse. Pour l'activité saisonnière, par exemple, les personnes qui arrivent à travailler six mois auront toujours le droit à six mois d'allocations."



"On est contre, parce que ça va à l'encontre de l'intérêt du demandeur d'emploi, assume toutefois Maidée Nicolai-Marcellini, du Syndicat des travailleurs corses (STC). On a des personnes qui ont travaillé, notamment les plus âgées qui font face à la difficulté d'être embauchées, et risquent de se retrouver imputées de 25% de leurs droits d'allocation alors qu'elle les ont cotisés."



Un constat d'autant plus pertinent que les seniors - au sens de Pôle Emploi - sont ceux qui devraient le plus ressentir les effets de cette réforme. Le principe actuel d'un jour travaillé, un jour indemnisé, prévoit une indemnisation sur une durée maximale de 24 mois pour les moins de 53 ans, 30 mois pour les 53-54 ans et 36 mois pour les 55 ans et plus. En y retirant 25%, cette dernière tranche d'âge perdrait neuf mois, pour tomber à un maximum de 27. "Ça va être les plus touchés, ils sont en plus souvent sur des temps partiels et, s'ils doivent s'éloigner de leur domicile, ont le droit de refuser des CDI qui ne correspondent pas à leur fin de vie au travail, dénonce Maidée Nicolai-Marcellini. C'est discriminatoire, une injustice et une inégalité sociale de plus que crée le gouvernement Macron."



Les tous premiers effets de la réforme, dont les textes officiels ne sont pas encore rédigés, devraient être constatés à partir du mois d'août 2023.