Réfection du sentier de Caprunale : Un projet ambitieux pour préserver un patrimoine séculaire

L'objectif de la rencontre était de présenter aux citoyens et aux élus le calendrier prévisionnel ainsi que les détails techniques des travaux de réfection. Aux côtés de Jean-Felix Acquaviva, président du comité de massif, des représentants de l’État et de la Collectivité de Corse étaient également présents. À ce jour, l'appel d'offres a été clôturé le 26 février dernier et les réponses des entreprises seront étudiées par la CdC. Pour détailler les travaux nécessaires, Simon Paoli, agent de l’ONF, a présenté en détail les différentes phases du projet. "C’est un projet sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Une étude a été menée en cohérence avec toutes les contraintes présentes. La dimension du lieu et son aspect historique et patrimonial. Aujourd’hui nous pouvons vous présenter un projet qui correspond aux objectifs et au contexte." a-t-il expliqué.

Propriétaire de la forêt territoriale du Fangu, la Collectivité de Corse souhaite restaurer ce sentier emblématique, construit en 1865, sur une longueur de 6 km, en rénovant les murs de soutènement, en effectuant l’épierrage et en réparant les ouvrages d'arts. Le projet repose sur une analyse cartographique, un relevé de terrain et un relevé aérien par drone. « Des études approfondies ont été menées sur le site. Ce sont des mesures qui influent directement sur la mise en œuvre du projet », a souligné Simon Paoli.



Ce projet ambitieux est porté par la CdC avec la maîtrise d’œuvre de l’ONF et la participation du Comité de Massif. « C’est un véritable défi comprenant de nombreuses contraintes. Et les financements seront là malgré les aléas », a déclaré Jean-Félix Acquaviva, président du Comité de Massif.



Les travaux devraient débuter sous peu pour une durée estimée à 18 mois. « Ce sentier a une grande valeur sentimentale et historique pour les habitants. Il sert de lien depuis plusieurs siècles entre le Falasorma et le Niolu », a conclu Pascal Simeoni, maire de Mansu.

Une prochaine réunion d’information sera organisée pour informer sur la fermeture temporaire du sentier pendant les travaux, notamment pour accéder au refuge de Puscaghja.