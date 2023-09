Rallye de Corte : « Vivement la 36e édition ! »

Le maire de Corte, le Dr Xavier Poli, a ensuite avoué son plaisir d’avoir participé à deux spéciales dans l’une des voitures des ouvreurs : « J’ai eu l’honneur d’avoir fait ces deux spéciales sur le « mulet » de Christophe Casanova. Tout ce que je peux vous dire c’est que pour un « mulet », ça envoie du bois. Je connais très bien ces tronçons et notamment celui entre Poghju di Venacu et Riventosa, et jamais je ne l’ai fait aussi vite ! Je suis très heureux de l’organisation exemplaire de cette course et je vous adresse mes plus vives félicitations. Bravo aussi à tous les bénévoles, les commissaires qui viennent de toute la Corse et d’ailleurs aussi, ainsi que tous les équipages. Le rallye de Corte centre Corse est un événement extrêmement important pour Corte et le centre par la beauté de ce sport, par la passion de ceux qui le pratiquent et par les retombées économiques générées. Je félicite les vainqueurs et tous ceux qui ont terminé l’épreuve, en me réjouissant que cette 35e édition se soit déroulée sans pépin, c’est le plus important. Je veux également assurer l’ASA Restonica de la continuité du soutien de la municipalité qui restera à vos côtés pour que cette manifestation soit pérenne pour Corte et le centre corse. Bonne fin à la 35e édition et vive la 36e ».