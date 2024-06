Qui se cache derrière Vibrations, dernier disquaire d'Ajaccio ?

Pour le dernier disquaire d'Ajaccio, l’important n’est pas seulement de vendre des produits, mais de mettre en lumière la production des artistes. « Pour moi, les meilleurs ne sont pas les plus connus. Dans tous les secteurs musicaux, il y a de bons groupes et j’essaie toujours de redonner goût à la musique traditionnelle, qu’elle soit corse ou pas. Certains petits que je lance, quand dix ans après ils sont connus, c’est ma petite fierté », affirme-t-il.



Alors que les grandes surfaces et les plateformes de streaming dominent le marché, André Paldacci est préoccupé pour l’avenir des jeunes artistes. « « Ça va être dur pour eux », avoue le disquaire. « Parce que pour moi, personnellement, vivement la retraite. Mais les artistes vont avoir de plus en plus de mal à être mis en avant et à être diffusés. ».



« Mon boulot, il y a peu de personnes qui le font. Il faut avoir une connaissance, on ne peut pas vendre un produit si on n'a pas la connaissance de l'artiste, la connaissance du courant musical. Mais surtout le plus important c’est que s'il n'y a pas la passion, tu ne peux pas le faire », conclut-il.



Même si André Paldacci attend « vivement » la retraite, il ne compte pas arrêter de transmettre sa passion. Depuis plusieurs années, il anime l’émission "CD Vibrations" sur Frequenza Nostra, diffusée entre 20 heures et 22 heures tous les lundis, et de 20 heures à 23 heures le jeudi. Mais aussi des chroniques sur darkglobe.fr.