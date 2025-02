Quels sont les projets lauréats du Budget Participatif 2024 à Bastia ?

Lors du Conseil Municipal du 6 février, la Ville de Bastia a annoncé les deux projets lauréats du Budget Participatif 2024. Parmi les 177 propositions soumises cette année par les habitants, ces deux projets ont été sélectionnés à l’issue d’une phase de vote citoyen.



Le premier projet retenu consiste en la création d’un parcours lumineux au Jardin du Fangu, estimé à 50 000 euros. L’objectif est d’installer un éclairage permettant aux habitants de profiter du parc en soirée, offrant ainsi une nouvelle manière de découvrir cet espace naturel. Le projet a recueilli 1 996 points, un soutien marqué des Bastiais pour l’embellissement et la sécurisation de cet endroit.



Le second projet concerne le renouvellement des jeux en bas de la Place Saint-Nicolas, pour un budget de 120 000 euros. Cette initiative vise à remplacer les jeux actuels, devenus obsolètes, par de nouveaux équipements pour les enfants. Le projet a récolté 1 521 points, une proposition plébiscitée par les Bastiais pour améliorer l’offre de loisirs pour les plus jeunes.



La Ville a salué la forte mobilisation des citoyens cette année, avec 2 108 votes comptabilisés, contre 1 331 l’année dernière. Cette participation traduit l'intérêt croissant des Bastiais pour ce dispositif, leur permettant de contribuer directement à l’aménagement de leur environnement.