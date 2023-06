Quels seront les meilleurs vins corses de l’année ?

Pour chaque verre dégusté, un protocole très codifié est mis en place pour être sûr de tester les vins dans des conditions optimales. François-Marie Buteri, sommelier à la Villa de Calvi, explique la méthode. " Trois étapes sont primordiales quand on goûte un vin. Regarder la robe, la couleur, parce qu'on analyse d'abord avec la vue. Ensuite, on passe à l'odeur, où on sent le contenu du verre en deux fois pour être sûr de ce qu'on a perçu. Enfin, on termine avec le goût, on remue le vin partout dans la bouche pour que la langue et le palais capte toutes les subtilités. Le but de ces trois étapes, c'est au final d'avoir un vin équilibré".



Une fois le vin testé, une grille d'évaluation précise est remplie afin de déterminer les qualités et les défauts de chaque cru. Tout en bas, une section commentaire invite les participants à décrire en détail quels sont les points forts et les faiblesses de la cuvée. "Une conversation se crée autour de la table avec les autres et généralement, les vins qui ressortent de nos discussions sont majoritairement les mêmes. Cette méthode donne lieu à du partage, un vrai travail d'équipe et un échange de connaissances", indique François-Marie Buteri. A l'issue de ce débat, un consensus est trouvé et le même avis final est rédigé par toute la tablée.





Si cette épreuve fait la part belle aux sommeliers, aux vignerons et œnologues, des candidats dits "candides" sont également de la partie. C'est le cas de Pascal Januzec, qui ne connaît le vin qu'en tant qu'amateur et dont la présence est essentielle, car son palais moins « formaté » que celui des professionnels, permet d’amener une nuance dans les jugements. "Un professionnel sera technique, il verra le petit défaut dans le vin, tandis que moi, je vais plutôt associer cela à un plat par exemple. Ainsi, ce qui peut ressembler à un défaut pour eux pourra être associé à une saveur particulière pour un néophyte » précise François-Marie Buteri.



Si le palmarès officiel ne sera dévoilé que le mois prochain, Joseph Santana, le fondateur du Guide des vins corses consent quand même à révéler quelques pistes.

« En vin blanc, la cuvée 2020 du domaine d’Alzipratu tutoie les 5 étoiles. Dans le rosé il y a la cuvée Rocca du domaine Granajolo,. En muscat, vous avez la cuvée des gouverneurs de 2013 d’Orenga de Gaffory et en rouge, chez Giacometti à Patrimonio, la cuvée des Agriate de 2020 est excellente. »



Rendez-vous en juillet pour connaître la suite !