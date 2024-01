Quels critères pour choisir un template de site web pour son SEO ?

Design esthétique et professionnel

Palette de couleurs personnalisable & polices de caractères variées

Layouts flexibles

Menu de navigation intuitif

Compatibilité multimédia, blog

Boutons d'appel à l'action (CTA)

Formulaire de contact et cartes Google

Intégration aux réseaux sociaux

Sections de témoignages et d'avis clients

Compatibilité avec les extensions (widgets) et plugins

Footer personnalisable

Vous gagnez du temps pour le futur référencement de votre site web. Si la base est bonne, vous aurez moins de travail à fournir pour booster votre visibilité en ligne.

N'importe quel moteur de recherche appréciera que vous jouiez le jeu. Les algorithmes pousseront naturellement votre site web en haut des résultats de recherche par rapport à un concurrent, qui est né le même jour que vous sur la toile, mais qui n'a pas pris le temps de structurer son site web…

Vous vous positionnez plus naturellement sur des requêtes internautes stratégiques, permettant d'acquérir des leads plus rapidement. Vous gagnez également du temps lors de l’établissement de votre stratégie SEO, puisque vous connaissez déjà les mots-clés sur lesquels vous fonctionnez et que vous pouvez travailler en priorité.

Un template multipersonnalisable, en phase avec votre image de marque

Widgets personnalisés,

Modules pour les réseaux sociaux,

Galeries photos et vidéo,

Chatbot, etc.

Un design responsive

Une compatibilité avec l’ensemble des navigateurs

Un template mis à jour régulièrement

Un template de site web (thème en français), est la structure de base qui détermine l'aspect visuel et la fonctionnalité de votre site. C'est le squelette sur lequel vous construisez votre contenu, vos images et vos fonctionnalités interactives. Entre autres, un bon template comprend les éléments suivants :L’idéal est de disposer d’un template HTML . En effet, celui-ci vous permet de multi personnaliser tous les éléments mentionnés précédemment. En quelques clics, vous obtenez un site web unique, à l’image de votre entreprise.Le choix d'un template de site web ne peut pas - et ne DOIT pas – être qu’une question d'esthétique. Il est avant tout le résultat d’une décision stratégique quant à votre future visibilité en ligne.En effet, un template SEO implique de considérer des aspects tels que la structure du code, la vitesse de chargement, la compatibilité mobile ou encore la facilité de navigation de l’internaute. Pourquoi ? Tout simplement parce que les moteurs de recherche prennent en compte ces critères.👉 Les algorithmes sont implacables : il faut penser design ET structure de site web. Sinon, vous ne risquez pas d’atteindre le haut des résultats de recherche (SERP).Vous devez travailler votre template de site web SEO car :Sans plus attendre, voici notre checklist des 4 critères indispensables à prendre en compte lorsque vous choisissez votre thème de site web.L'alignement de votre template et du SEO doit vous permettre de mettre en avant votre image de marque. Première question : quel type de site web créez-vous ? Est-ce le site vitrine de votre entreprise ? Un site e-commerce ? Du blogging ?Cette première réflexion vous amène forcément à réaliser un premier choix dans la sélection de votre thème, notamment au niveau des fonctionnalités proposées. Recherchez des templates qui offrent des options de personnalisation avancées telles que :Qui plus est, une cohérence visuelle de toutes vos pages contribue non seulement à une meilleure expérience utilisateur, mais renforce également l'identité de votre marque. Cela inclut l'utilisation de logos, de palettes de couleurs, de styles graphiques et de tonalités de voix qui sont en accord avec votre image globale.👉 Un site web « beau » visuellement est un site web harmonieux. Ne le négligez pas, car si les internautes quittent instantanément votre site web en moins de 5 secondes, les moteurs de recherche vous pénaliseront.Ce n’est pas un secret : un design responsive n'est pas un luxe, mais une nécessité. Un template responsive s'adapte automatiquement à la taille de l'écran de l'utilisateur, qu'il s'agisse d'un ordinateur de bureau, d'une tablette, phablette ou d'un smartphone.👉Google favorise les sites mobile-friendly dans ses résultats de recherche. Un template qui n'est pas responsive peut non seulement nuire à votre classement sur les moteurs de recherche, mais également frustrer vos utilisateurs, entraînant une augmentation du taux de rebond (temps de présence réel sur votre site web) et une diminution des conversions.La compatibilité avec tous les navigateurs est un facteur souvent négligé (et pourtant crucial !) dans le choix de son template. Votre site doit offrir une expérience utilisateur cohérente et sans faille, que vos visiteurs accèdent à votre site via Google Chrome, Firefox, Safari, Bing ou tout autre navigateur. Un template qui n'est pas compatible avec certains navigateurs peut entraîner des problèmes d'affichage, affectant l'expérience utilisateur et, par conséquent, votre SEO.👉 Testez le template sur différents navigateurs pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il conserve son intégrité visuelle et fonctionnelle. Cette compatibilité transversale garantit que tous les visiteurs, quel que soit leur navigateur ou appareil, auront une expérience positive sur votre site.La sécurité et la compatibilité sont des aspects cruciaux du choix d'un template. Un template régulièrement mis à jour par ses développeurs garantit non seulement que vous bénéficiez des dernières fonctionnalités et améliorations, mais assure également la sécurité de votre site. Les mises à jour fréquentes offrent des correctifs pour les vulnérabilités de sécurité et assurent la compatibilité avec les dernières versions des navigateurs et des plugins.👉Un template mis à jour régulièrement est également un signe de fiabilité pour les moteurs de recherche. Il garantit aux moteurs de recherche que votre site web est conforme aux dernières réglementations comme les RGPD. Disposer d’une équipe technique en cas de nouvelles réglementations vous permet de gagner du temps, puisque celles-ci sont automatiquement mises en place.