Quelles perspectives d’emploi en Corse pour les seniors ?

Un facteur encore plus présent chez ceux qui ont travaillé dans un corps de métier à forte pénibilité durant leur carrière. "Dans le domaine du BTP, on a certains clients pour qui ça va être contraignant de prendre quelqu'un s'il a déjà 56 ans, parce que ce sont des métiers très pénibles avec la peur d'être confronté à des soucis physiques, assume-t-on du côté de l'agence d'intérim Advance Emploi Corse. Il y a aussi, plus généralement, les craintes d'être confronté à quelqu'un qui a déjà ses habitudes de travail, qui va avoir du mal à se reformer, s'intégrer dans une équipe, etc. Et au contraire, il y en a d'autres qui sont contents de bénéficier d'une certaine expérience pour leurs équipes. C'est propre à la personnalité de chaque recruteur."



La nécessité de se tourner vers d'autres métiers est alors souvent la solution pour trouver un emploi. Support à l'entreprise et services à la personne en tête de liste des professions les plus accessibles à tous. "Il faut faire un deuil du métier exercé, explique Christian Sanfilippo. Les conseillers et les psychologues du travail de Pôle emploi ont notamment ce rôle de les aider à franchir cette étape. C'est un travail d'accompagnement des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent exercer que le métier qu'elles ont fait jusqu'à présent."



Mais parfois, toute la bonne volonté ne suffit pas et l'âge reste le seul souci. "Certains cherchent à rajeunir leur pyramide des âges et ça ne rentre pas dans leur cadre de recrutement, précise-t-on chez Advance Emploi Corse. Ce n'est pas de la discrimination, mais s'ils ont beaucoup de départs à la retraite, ils doivent recruter des personnes qui vont prendre la suite sur du long terme."



Pour aider les seniors, l' AFPA Corse met en place son parcours emploi s anté (PE S ), la Carsat organise des ateliers pour les renseigner et Pôle emploi met en œuvre diverse formations. Des possibilités pour aider à se réinsérer dans le monde professionnel, même passé la cinquantaine.