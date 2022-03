Que planter dans son jardin courant mars ?

Une fois que vous avez retiré les mauvaises herbes qui jonchent le sol de votre jardin avec une debrousailleuse , c’est le moment de préparer la terre pour planter vos groseilliers. Ces arbustes se cultivent et s’entretiennent assez facilement. La récolte des premiers fruits a lieu à la fin du mois de juin et continue jusqu’en aout pour certaines variétés.Si vous disposez d’une terre bien fertile et qui bénéficie d’un bon drainage, alors pensez à mettre de l’absinthe en terre. N’oubliez pas de débarrasser le jardin de toutes les mauvaises plantes qui l’encombre. Vous pouvez vous servir d’une debrousailleuse thermique . Vous devez choisir l’emplacement de la plante de manière qu'elle soit exposée au soleil ou à mi-ombre lors de la pousse.Plante aromatique indispensable pour parfumer de nombreux plats, la sauge trouve son origine dans la région méditerranéenne. Elle se cultive de préférence sur un sol léger et bien drainé. Faites les semis courant mars sous un abri comme la serre tout respectant une distance de 25 à 30 cm entre les plants. La sauge s’épanouit bien au soleil qu’elle supporte, toutefois n’oubliez pas de l’arroser en cas de forte chaleur.Dès le mois de mars, vous pouvez mettre vos graines de capucines en terre, de préférence sous un abri, car la plante ne supporte pas le froid. Vous pourrez par la suite l’installer en plein soleil près de votre pergola ou de vos haies pour un effet visuel unique, surtout si vous mélangez savamment les couleurs.Le début du printemps constitue l’occasion parfaite pour mettre vos fleurs en terre et profiter de leurs belles couleurs ainsi que leur subtil parfum durant l’été. Les pétunias poussent sur un sol riche et fleurissent en été. Elles mesurent entre 15 et 40 cm et aiment profiter des rayons du soleil, mais si vous habitez une zone très ensoleillée, privilégiez alors la mi-ombre. Pensez également à les arroser régulièrement pour préserver l’humidité.Membre de la famille des astéracées, la marguerite est une plante qui donne de très belles fleurs. Vous pouvez procéder aux semis pendant le mois de mars directement en terre. La floraison débute pendant le mois de juin et la plante pousse mieux au soleil ou à la mi-ombre.L’amarante est une plante de type annuelle qui supporte toutes les variations de sol (meubles ou humifères). Elle fleurit mieux au soleil et se récolte en été et en automne. Cette plante trouve facilement sa place dans un jardin ou dans un potager et peut même être cultivée par un jardinier néophyte. En raison de la sensibilité de l’amarante au froid, il importe de procéder à la semence dans des godets avant de mettre les pousses en terre après les derniers gels.