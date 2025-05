Quartiers numériques d'Ajaccio : Une programmation riche et inclusive

Le festival a débuté par trois journées d’ateliers à la Maison de Quartier des Cannes, réservés aux collégiens, élèves de CM et jeunes des centres sociaux. Encadrés par des professionnels, ces ateliers ont permis de découvrir la musique assistée par ordinateur, les techniques de trucage vidéo, le FabLab (impression 3D, découpe), le graphisme, le mapping vidéo et le photomontage avec intelligence artificielle.Deux réunions « Être parents à l’ère du numérique » - la première le 14 mai à la Maison de Quartier des Cannes et la seconde ce 17 mai à la Citadelle - devaient aborder les questions d’usage des écrans, de réseaux sociaux, de contrôle parental ou encore de cyberviolence. Animées dans un esprit bienveillant, elles visaient à aider les parents à comprendre et encadrer les pratiques numériques de leurs enfants.

Citadella Factory et Arena Social Club : le grand final

Ce samedi 17 mai, la Citadelle Miollis accueille la "Citadella Factory", une grande kermesse numérique gratuite et ouverte à tous. De 14 à 18 heures, onze ateliers ludiques et créatifs inviteront à explorer la musique assistée par ordinateur, les défis robotiques, le codage, le retro-gaming, le FabLab, le photo-montage, le trucage vidéo, le graphisme, la roue Pix, le jeu Horizon Game et le mapping.

La journée se terminera avec l’Arena Social Club, une grande soirée musicale de 18h30 à 23h30 à la Citadelle.





L'objectif est des Quartiers Numériques Ajaccio est de favoriser l’éveil aux pratiques numériques, de développer les compétences de demain et de renforcer l’inclusion numérique sur le territoire. Porté par la Ville d’Ajaccio, la CAPA, la Collectivité de Corse et l’Académie de Corse, l’événement mobilise chaque année de nombreux partenaires pour offrir à toutes et tous un accès égal aux savoirs et aux innovations.

L’événement s’inscrit également dans le cadre du Territoire Numérique Éducatif (TNE) de Corse-du-Sud, avec des actions ciblées pour accompagner les parents et les enseignants dans l’appropriation des outils digitaux.



Pour en savoir plus

Pour découvrir les derniers moments forts de cette 11e édition et suivre les actualités de Quartiers Numériques, vous pouvez vous rendre sur leur site officiel : quartiersnumeriques.com.