Quartieri : l’opération de chèques avantage fait le plein à Bastia

Ce matin encore, la salle d'attente de la Maison des Quartiers Sud ne désemplit pas. L’opération de chèques avantages "Quartieri", inédite, dépasse les attentes de la communauté d’agglomération et de ses partenaires.

Du 12 au 15 novembre, les habitants de Bastia peuvent acheter des chèques au prix réduit dans le cadre de l’opération "Chèques Avantage Quartieri". Cette initiative vise à renforcer le pouvoir d’achat local tout en soutenant les commerces des quartiers prioritaires de la ville. L’opération, organisée par la CAB en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, la Ville de Bastia, la Fédération des Commerçants du Grand Bastia et l’Association des commerçants des quartiers sud, cherche à renforcer les liens entre les habitants et les commerçants locaux, favorisant ainsi un circuit d’achat de proximité.

« Cette initiative vise à encourager les habitants à consommer local plutôt que de faire leurs achats en ligne. Bien que l’opération cible principalement les quartiers sud, nous avons constaté que beaucoup d’habitants de ces quartiers sont venus récupérer leurs chèques pour préparer leurs achats de Noël. C’est une excellente dynamique pour soutenir le commerce de proximité. »

Le public, constitué en grande partie de personnes âgées de 30 à 50 ans et majoritairement de mères de famille, en profite pour anticiper leurs achats de Noël à moindre coût. Certains plus âgés sont également présents, attirés par cette aide bienvenue pour les dépenses du quotidien. Ces chèques, utilisables dans 48 commerces locaux jusqu’au 15 mai 2025, sont vendus à moitié prix, soit 10 euros pour un bon d’achat de 20 euros. Limitée à 10 chèques par personne, l’opération n’impose ni condition de revenus ni de domicile. Les commerçants participants, situés dans les quartiers de Lupino, Paese Novu et Montesoro, couvrent divers secteurs comme la mode, la beauté, la gastronomie, les loisirs, et la culture.

Camille*, mère de famille venue ce matin, exprime son enthousiasme :

Bien que la reconduction de l’opération ne soit pas encore confirmée, les organisateurs espèrent pouvoir relancer une initiative similaire.

Les commerçants des quartiers sud se disent impatients de voir l'impact de cette opération sur leur activité.

Samir El Ouescati, responsable du magasin Sportoo, voit un vrai bénéfice pour les familles : « Cela constitue un avantage pour les détenteurs de chèques, car en achetant, par exemple, un chèque de 10 euros, ils en tirent une valeur équivalente à 20 euros, ce qui représente un gain non négligeable en ces temps de crise. On a des familles qui ont plusieurs enfants qui font du sport et qui ne peuvent pas s'équiper par manque de moyens. Cette initiative va leur permettre de faire leurs achats à coût réduit. Et pour ceux qui souhaitent renouveler leur équipement, c'est le moment idéal de le faire. »

Thibault Botella, responsable du magasin Espace Média, renchérit : « On est contents en tant que commerçants puisque cette initiative va permettre de remettre l'accent sur le commerce local en incitant les clients à privilégier leurs achats chez nous plutôt que sur internet, qui est un mode d'achat très populaire ces dernières années. C'est un moyen de dynamiser les commerces, de faire revenir la clientèle, surtout avec l'arrivée du Black Friday et des fêtes de Noël qui attireront forcément davantage de monde. En fin de compte, c'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. »

La liste des commerces partenaires, où les chèques pourront être utilisés, est disponible sur le site internet de la CAB (

). Les résidents des quartiers sud sont invités à se rendre rapidement à la Maison des Quartiers Sud pour profiter de cette offre exceptionnelle.

« Les gens affluent toutes les heures. Nous avons vendu 1 600 chèques hier, et déjà une centaine ce matin sur les 2 500 émis au total. »ajoute Christine Quastana.« Les commerçants ont été sélectionnés à travers un travail de terrain, et ont adhéré volontairement à l’opération. Les participants ont vu dans cette initiative une occasion de dynamiser leur activité, de se faire connaître et de renforcer leur visibilité, surtout en cette période de fêtes. C'est une opération bénéfique pour tout le monde »,« Je n’ai pas pu profiter de l'opération dès le début car je n'en avais pas entendu parler, mais je me suis précipitée ce matin pour pouvoir me procurer des chèques. Avec deux enfants et des fins de mois difficiles, cela va vraiment m’aider à faire plaisir à mes enfants pour Noël. »« tout le monde puisse en bénéficier, même ceux qui n’en ont pas forcément besoin. J’aurais aimé qu’il y ait une priorité pour les familles en difficulté comme la mienne. »« Cette opération est très positive pour l’économie locale, elle soutient les commerçants tout en offrant un réel coup de pouce aux Bastiais. Si l’opportunité se présente, nous serions ravis de relancer l’initiative »,