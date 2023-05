Quand une députée Renaissance apparente les Goumiers au FLNC

À noter qu'une heure après son tweet initial, Nadia Hai a pris conscience de son erreur et a voulu apporter un petit rectificatif : « Il s’agit bien de l’armée qui était au front pour la libération de la Corse et non pas le FLNC. Désolée pour cette confusion dans la référence historique », s'est-elle justifiée. Pour autant, la publication a continué d'être partagée de nombreuses fois ce mardi matin. ​