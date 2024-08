"Pudeur Sauvage" : La romance corse de Sibilla Aleramo, traduit en français

C’est un voyage dans le temps et les émotions qu’offre Luisella Veroli avec son livre Pudeur Sauvage - Sibilla Aleramo en Corse, désormais disponible en français grâce aux éditions Albiana. Publié initialement en 2020 en Italie sous le titre Pudore selvaggio, cet ouvrage retrace l’aventure corse de Sibilla Aleramo, figure emblématique du féminisme italien du début du XXe siècle.



De son vrai nom Rina Faccio, ​Sibilla Aleramo, n’est pas seulement une écrivaine, mais aussi une militante ayant marqué l’histoire littéraire italienne par son autobiographie poignante Una donna (1906), dans laquelle elle dépeint les affres d’un mariage violent. Après avoir quitté son mari et son fils, elle s’impose rapidement comme l’une des voix féministes les plus respectées d’Italie, fréquentant à Paris des intellectuels de renom tels qu’Apollinaire, Zweig ou encore Paul Valéry. Pourtant, en 1912, en quête de sens et de liberté, elle décide de rompre à nouveau avec son quotidien et de partir pour la Corse, une île qui, selon elle, incarne à la fois la sauvagerie et la civilisation millénaire.



C’est cet épisode mystérieux de sa vie que Luisella Veroli choisit de mettre en lumière. L’été corse de 1912 est pour Aleramo un moment charnière où, au cœur des montagnes et du maquis, elle découvre un amour inattendu avec un jeune homme de dix-huit ans son cadet. Cette passion, intense et débridée, sera pour elle une initiation à une forme de bonheur jusque-là inexplorée. À Evisa, petit village corse, elle se lie d’amitié avec des intellectuelles locales, dont l’écrivaine Marie-Anne Comnène, et trouve dans ces rencontres une source de renouveau tant littéraire qu’émotionnel. Loin des contraintes sociales et des carcans patriarcaux, Sibilla s’abandonne à la beauté sauvage de l’île et se réinvente en tant que poétesse.



Luisella Veroli, également spécialiste d’archéo-mythologie, parvient avec ce récit romancé à restituer la complexité de cette femme en quête de liberté absolue. Elle avait déjà montré son talent pour plonger au cœur des vies d’exception avec ses deux biographies consacrées à la poétesse Alda Merini, Reato di vita (1994) et Ridevamo come matte (2012). Ici, elle nous entraîne dans une Corse à la fois terre d’accueil et de transformation, où chaque paysage semble résonner avec les tourments intérieurs de son héroïne. Pudeur Sauvage n’est pas simplement une chronique de la parenthèse corse de Sibilla Aleramo. C’est un hymne à l’émancipation, une ode à la nature, et un témoignage sur la possibilité d’un destin féminin affranchi, en avance sur son époque.