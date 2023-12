Propos racistes : Le SC Bastia convoqué devant la LFP

Après la rencontre contre Quevilly-Rouen du samedi 16 décembre lors de la 18e journée de Ligue 2, le Sporting Club de Bastia (SCB) a été convoqué ce jeudi 21 décembre devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour propos racistes rapportés par les délégués présents lors du match. Le club a annoncé cette convocation dans un communiqué officiel, révélant sa surprise face à ces allégations.



Le SCB qui était remonté ce soir-là contre l’arbitrage de Thomas Léonard, assisté par Christophe Mouysset, Mehdi Rahmouni et Arnaud Baert, tient à souligner que le racisme et la xénophobie sont des problèmes sérieux qui n'ont pas leur place à Furiani. Dans le communiqué, le club affirme qu'utiliser de tels sujets pour dissimuler une prestation arbitrale discutable n'est pas digne. Le SCB insiste sur le fait qu'il souhaite être arbitrés et jugés de la même manière que les autres équipes. Le club espère que les autorités compétentes feront toute la lumière sur ces événements inattendus.



Le Sporting Club de Bastia, en tant qu'institution, sera défendu à chaque fois que nécessaire et demeurera au-dessus ​de tout et de tous, indique le communiqué.