Pro Sailing Tour 2022 : une première journée favorable à "Arkema"

La première manche a été lancée à 11h45 sous les falaises bonifaciennes. L’Anglais Sam Goodchild sur Leyton s’y imposait devant Komilfo d’Eric Peron et Arkema skippé par Quentin Vlamynck.

Tout juste après 14 heures, la deuxième manche était à flot.Celle-ci voyait la victoire de Sébastien Rogues (Primonial) qui devançait Gilles Lamiré (Groupe GCA Et Mille et Un Sourires) et Leyton.



A 15h30 démarrait la troisième manche avec un vent toujours de secteur Ouest qui forcissait.Quentin Vlamynck (Arkema) terminait en tête en prenant le meilleur sur Primonial et Koesio skippé par Erwan Le Roux.



L’ultime régate du jour se déroulait avec un vent établi à 15 noeuds, atteignant les 18 nœuds par moment. Sam Goodchild en profitait pour s’adjuger sa deuxième victoire de la journée, alors qu’Arkema confirmait sa bonne forme en terminant deuxième. Koesio d’Erwan Le Roux terminait une nouvelle fois troisième. Cette manche de clôture

était marquée par la collision entre Groupe GCA Mille et Un Sourires et Primonial.





Au terme de cette première journée le classement général est le suivant:



1. Arkema 28 pts,

2. Leyton 27 pts,

3. Koesio 21 pts,

4. Primonial 20 pts,

5. Komilfo 19 pts,

6. Solidaires en Peloton ARSEP 14 pts,

7. Groupe GCA Mille et Un Sourires 7 points.





Ce vendredi quatre nouvelles manches sont au programme qui seront une ultime répétition avant le défi de 24 heures autour de la Corse qui démarrera samedi en milieu de matinée.