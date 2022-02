Prix : L'Insee lance une enquête de comparaison spatiale entre territoires français

Charles Monti le Lundi 28 Février 2022 à 18:20

L’Insee lance le 1er mars 2022 son enquête de comparaison spatiale des niveaux de prix entre territoires français (ECSP). L’enquête permet de comparer les niveaux des prix à la consommation entre la métropole et les départements et régions d'outre-mer, entre la province et la Corse et entre la province et l’unité urbaine de Paris, à produits aussi proches que possible. Elle s’apparente donc à une enquête sur les parités de pouvoir d’achat (PPA) telle que la pratiquent Eurostat et l’OCDE. Des écarts de niveaux de prix seront calculés par grande fonction de consommation ainsi que pour l’ensemble de la consommation. Les écarts seront calculés pour différents paniers de consommation, notamment entre les départements de Province et ceux de Corse et entre les régions d’outre-mer et celui du territoire métropolitain pour mesurer l’impact des différents modes de consommation entre territoires