Prisintazione di a lista " Riacquistu l'Isulanu"

Quelques jours seulement après l'inauguration de leur permanence, Michel Frassati tête de la "Liste Riacquistu l'Isulanu" conviait à nouveau ce samedi les électeurs et amis dans les salons de l'Hôtel Santa Maria pour présenter ses colistiers.

Après quelques mots de bienvenue de Christophe Talon, c'est Michel Frassati remerciait tous ceux qui avaient fait le déplacement, notamment les élus de la Collectivité de Corse venus en nombre.

Il invitait ensuite chacun des candidats à monter sur scène pour se présenter et dire en quelques mots leur motivation.

Puis il enchaînait:

" Lusulane, Lisulani, amiche è amichi vinuti oghje d'altro, vi ringraziu di core...

Eppuru simu qui ! É non solu simu qui, ma simu i primi! Simu i primi à vene oghje dananzu à voi è sò u primu à prisintavvi qui st'omi è ste donne chi m'accompagnanu è ch'e vi dumandu si sciaccamanà u più forte pussibbule.

S'e v'aghju dumandatu di sciaccamanalli cusi forte, hè chi a si meritanu. Leur courage et leur engagement dans le contexte électoral local force le respect.

Certains sont des île-roussiens - i cunniscite dapoi sempre - , d'autres ont choi à un moment donné de leur vie de vivre et de travailler ici, ou de s'y retirer, en s'y intégrant et en n'y exploitant ou en n'y colonisant personne. Ils sont désormais des nôtres et c'est avec eux que nous entendons faire communauté de destin. Et c'est avec eux que nous entendons faire société.

Certi sò ùilitanti cunnisciuti di u nostru populu, d'autres sont des citoyens(nes) issu (e)s de la société civile, dans toutes ses composantes. Ils ne sont là ni par intérêt, ni par électoralisme. Siate pur' cunvinti chi puliticanti ind'è noi ùn ci n'hè".





"Tourner à jamais le dos aux délices et aux turpitudes de la pulitichella"

Michel Frassati poursuivait: " Rendons-nous à l'évidence, nous représentons dans cette joute électorale la seule force novatrice et progressiste. Nous avons la certitude d'incarner la seule alternative démocratique pour enrayer le déclassement de notre cité et pour tourner à jamais le dos aux délices et aux turpitudes de la pulitichella.

Allora avà basta! ùn vulemu più esse a risa di a Corsica sana... Nos concitoyens méritant mieux. Ils ne veulent plus voir leur conseil municipal, majorité et opposition confondues, aller de compositions en décompositions, voire en atomisations, puis en recompositions ou en restructurations, pour le moins hétéroclites.

Nous disons haut et fort avec vous, qu'il est grand temps d'en finir, qu'il est temps de tourner définitivement cette triste page et d'entamer au plus vite l'écriture de nouvelles pages, toutes de sérénité, d'apaisement et de prospérité, bien plus conformes au rôle et aux potentialités de notre commune".



L'inspecteur honoraire de l'Éducation Nationale s'attardait sur les grands axes de leur projet qu'il aura l'occasion de développer en détail ces prochains jours avec ses colistiers.

On retiendra que ce projet ou plutôt ce contrat municipal comporte et a pour ambition:

- D'enrayer le déclin de la cité et réamorcer son développement, tout autre, car respectueux de l'environnement et au profit du plus grand nombre

- De nous montrer plus solidaires envers tous les laissés pour compte de ce pseudo Eldorado basé sur le tout tourisme, l'ubérisation et la résidence secondaire.

- de revivifier enfin notre identité, linguistique et culturelle, celle de la cité de Pasquale Paoli, à tempu arradicata in tarra corsa è aparta nant'è u mondu..."



Michel Frassati pour un débat public

Se voulant plus incisif Michel Frassati répondait à "certaines rumeurs et autres fariboles, relayées par fakes, dont l'origine est parfaitement identifiée":

"Une volta per sempre, mes amis et moi-même ne roulons pour personne, si ce n'est pour l'ILe-Rousse et pour son devenir. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a sur ma liste des gens qui ne se trouvaient pas dans le même camp lors des précédentes municipales.

N'en déplaise à certains, nous ne répondons à aucune question concernant le second tour. Pourquoi? Parce que seul le premier nous intéresse, d'autant que, je le répète, la seule nouveauté dans cette élection c'est "U Riacquistu Lisulanu. Chi tristezza s'è nun c'eramu. É u solu cambiamentu simu noi!

Michel Frassati ajoutait comme il a toujours fait lors de ses interventions auprès des médias que cette campagne se déroule dans le meilleur esprit.

Il lançait aussi un appel à un débat public devant les médias insulaires, afin que les concitoyens puissent se déterminer en toute connaissance de cause.

Et de conclure:

" U 15 di marzu, ùn vo sbagliate !

Vutate per u scambiamentu, vutate è fate vutà Riacquistu Lisulanu.

Avete torna un mese pè scunvince è pè strappà i voti. Un tricate ! Cuminciate subbitu.

Ùn appiate paura di u scambiamentu !

Fateci cinfidenza !

Eviva U Riacquistu Lisulanu!

Eviva l'Isula!

Eviva a Corsica"

La soirée se poursuivait autour d'un buffet.





Liste du "Riacquistu Lisulanu"

Michel Frassati

Céline Innocenzi

Jean-Marc Acquaviva

Nadine Miquel

Christophe Talon

Patricia Mariani

Patrick Bourget

Marcelle Geronimi

Serge Randazzo

Dekra Abbes

Pierre Colombani

Niculina Sialelli

Stéphane Girau

Rose Mosbah

Robert Franceschini

Laetitia Belgodere

Jean-Marie Cerutti

Christine Savelli

Jean-Yves Eyquem

Marine Segura

Dumè Casta

Laurie Rosati

Raynald Amadei

Suppléants:

Martine Toretta

Pascal Ferandi