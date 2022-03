Prévention du suicide : le centre hospitalier de Castelluccio au bout du téléphone

Le taux de suicide en France est l’un des plus élevés des pays européens, avec plus de 9 000 morts par an. Pour casser cette courbe, le gouvernement a lancé le 1er octobre le 3114, un nouveau numéro gratuit qui garantit une écoute professionnelle et confidentielle, 24h/24 et 7 jours/7, par des infirmiers et psychologues formés comme répondants. Cette ligne a été déclinée dans chaque région afin de faciliter en proximité le soutien, l’orientation et la prise en charge des appelants.



Castelluccio répond 24h/24 7j/7



En Corse le centre répondant est le centre hospitalier de Castelluccio qui à partir du lundi 14 mars 2022 réceptionnera les appels. L’équipe composée d’infirmiers et psychologues, répondra aux appels téléphoniques sous la supervision de deux psychiatres, Dr Isabelle Acquaviva, Dr Elise Mosconi, d’un cadre supérieur de santé, Mme Rose-Marie Michelozzi, tous les jours, week-end et jours fériés compris de 9h à 17h. Le appels passés après 17h et jusqu’au lendemain 9h seront transférés vers le centre de Montpellier, l’un des trois centres répondants 24h/24.





41 personnes aidées en trois mois





Opérationnel depuis décembre 2021 à Castelluccio, le dispositif de prévention des suicidants VigilanS a pour objectif de contribuer à faire baisser le nombre de suicides et le nombre de récidives de tentatives de suicide. Il consiste en un système de recontact et d'alerte en organisant autour de la personne ayant fait une tentative de suicide un réseau de professionnels de santé qui assureront une veille et garderont le contact avec le patient.



Depuis son lancement au Centre Hospitalier de Castelluccio, centre régional référent, le dispositif de prévention du suicide VigilanS. Corse a intégré 41 personnes.