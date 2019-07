Présentation du dispositif Feux de Forêts 2019 : la polémique continue

Le STC condamne fermement l’attitude méprisante subie par les sapeurs-pompiers de Corse lors de la présentation du dispositif incendie à Sulinzara. L’action des forces corses de sécurité civile ne doit pas devenir le prétexte à des jeux politiques de bas étage car les sapeurs-pompiers corses se réclament eux aussi des valeurs universelles spécifiques aux unités de secours et qu’à ce titre ils exercent de façon impartiale leur profession au secours des agressés comme des agresseurs, des personnes de toute origine et de toute religion, sans aucune distinction ni parti pris. Cette disposition morale devrait inciter le respect or c’est du mépris que les représentants de l’état ont adressé aux pompiers corses en sabordant une cérémonie qui visait aussi à honorer les acteurs du secours.



L’amalgame politique que révèle cet affront souligne finalement l’échec des différentes politiques républicaines appliquées en Corse et ailleurs, même si les sapeurs-pompiers corses ont encore



cette fierté d’appartenir à un peuple dont le modèle de société les préserve des agressions contrairement à leurs collègues continentaux.

Le STC est conscient depuis trop longtemps que la référence sociétale que l’on impose en Corse est funeste pour son peuple et ses enfants et qu’il continuera inlassablement son combat contre les tenants de la déstructuration programmée de la société insulaire.



Le STC réclame l’union de toutes les composantes des SIS 2A et 2B pour s’opposer ouvertement à la mise à l’écart de la tutelle régionale corse des services de secours et par conséquent de ses sapeurs-pompiers.

Le STC appelle également les 2 SIS de corse à favoriser une forte mobilisation des personnels cet été afin qu’ils puissent parer aux conséquences de la surfréquentation touristique et du réchauffement climatique dans une region spécifiquement déshéritée.



SCAGNU NAZIUNALE SPENGHJIFOCU STC